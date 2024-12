PSOE defiende que España está "más unida" con la amnistía y señala la "esquizofrenia" de Feijóo entre Junts, Ayuso y Vox

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Institucional y Formación de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha defendido este lunes que España "está hoy más unida que nunca" gracias a la ley de amnistía que, según ha defendido, está ya "normalizada", también por parte del PP.

Asimismo, ha considerado que el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, vive en una "esquizofrenia permanente", entre los "sueños placenteros" que, a su juicio, debe de tener con el líder de Junts, Carles Puigdemont, y los "designios" de la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del líder de Vox, Santiago Abascal, que "son los que dictan las políticas" del dirigente del PP.

En rueda de prensa en Sevilla para hacer balance de 2024, el también vicepresidente primero del Congreso de los Diputados ha presumido de la ley de amnistía que ha sido capaz de que "España esté hoy más unida que nunca" y que "ha posibilitado la normalización institucional, política y social en Cataluña".

"Tanto se ha normalizado que ya" Feijóo "sin ningún tipo de complejo ya dice que no le importa y está en disposición permanente de llegar a acuerdos con Junts", ha resaltado. "Entiendo que el señor Feijóo tendrá sueños placenteros todas las noches pensando en (Carles) Puigdemont, puesto que parece que es la solución a todos sus problemas", ha continuado.

Para Gómez de Celis, el líder del PP está en una "esquizofrenia permanente, políticamente hablando, en el sentido de estar queriendo a Puigdemont" a la vez que, por otro lado, tiene que "rectificar permanentemente" cuando "le empujan" a ello Ayuso y Abascal, que "son los que dictan las políticas" del presidente 'popular', según ha sostenido.

El representante del PSOE ha valorado también que "el problema territorial, que era el primero que tenían los españoles cuando los socialistas llegamos al Gobierno" con Pedro Sánchez, "hoy ha desaparecido de las preocupaciones de los españoles".

BUEN AÑO PARA EL EMPLEO

Por otro lado, el dirigente del PSOE ha presumido también de cuestiones como que España está siendo "el primer país de Europa" capaz de "poner en marcha los fondos europeos de recuperación" 'Next Generation' tras la crisis de la pandemia de Covid-19, así como ha valorado que 2024 ha sido "un buen año para el empleo en España", que cuenta actualmente con "21,7 millones" de trabajadores y ha creado "400.000 nuevos empleos" en el año que ahora termina, que cerrará con "la tasa de paro más baja en los últimos 16 años".

Tras reivindicar también la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el dirigente socialista ha resaltado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido capaz de "aprobar 25 leyes en lo que va de legislatura", que "están ya en el Boletín Oficial del Estado" (BOE) publicadas, pese a la "realidad tan compleja" que se da en el Congreso de los Diputados, con "diez grupos parlamentarios" representados en él.

El dirigente socialista ha contrapuesto esa cifra de leyes aprobadas con las 17 que, según ha señalado, ha aprobado el Gobierno del PP-A de Juanma Moreno en Andalucía en lo que va de legislatura, o las ocho del Ejecutivo de Díaz Ayuso en Madrid en el mandato actual, en ambos casos con mayorías absolutas de los 'populares' en los parlamentos de dichas autonomías.

Gómez de Celis ha reivindicado así la "capacidad negociadora bastante importante" del Gobierno de Pedro Sánchez que ha posibilitado la aprobación de "25 leyes que han hecho de una España mejor, más feminista, más digno", y un país "con más derechos y más protección" para los desempleados, ha expuesto.

PREVISIONES PARA 2025

De cara al nuevo año 2025, el dirigente socialista ha subrayado que "España va a ser la locomotora de Europa" y "la que lidere el crecimiento económico en la Unión Europea", y va a superar en ese periodo de tiempo "los 22 millones de trabajadores" con la creación de "más de 500.000 empleos".

De igual modo, ha augurado que "será el año de la vivienda", de forma que el Gobierno va a "implementar todos los instrumentos", incluida la "nueva agencia pública" anunciada por el presidente "que transformará y hará posible que el acceso a la vivienda sea más fácil por parte de los jóvenes, principalmente".

También ha señalado que España será un país en 2025 "más justo", porque el Gobierno va a subir las pensiones para "doce millones de pensionistas", y también "más fuerte con el fortalecimiento de todos los sistemas públicos", y un Estado "con más derechos laborales", con una nueva subida del SMI, la ampliación del "permiso parental" y abordando "el debate de la reducción de la jornada para los trabajadores", ha abundado.

ENFRENTE DEL GOBIERNO, "LA NADA"

Frente al Gobierno, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha sentenciado que "tenemos la nada", en referencia al PP, que "no traslada ni una sola propuesta, ni una idea, ni un proyecto de país", ha criticado.

Ha ironizado señalando que Feijóo, "el pitoniso, en 2022 ya nos dijo que nos dirigíamos a una profunda crisis económica", cuando hoy España es "la economía más fuerte de los países desarrollados", así como señaló que "la 'excepción ibérica' era mala para solucionar los problemas de la inflación" y "hoy tenemos la inflación más baja de Europa, gracias principalmente" a esa solución, así como el líder del PP auguró que la subida del SMI "iba a desencadenar desempleo", y hoy España tiene "el dato de desempleo menor en los últimos 16 años".

Gómez de Celis ha puesto de relieve también que "el pitoniso Feijóo dijo que el Gobierno no pasaría del 2024, y aquí estamos", y se ha declarado "seguro de que, en diciembre del 2025", el líder del PP "nos dirá que no pasaremos del 2026, y así hasta su derrota electoral cuando toquen las siguientes elecciones generales", ha augurado el dirigente socialista, para quien "es evidente que el Partido Popular no tiene proyecto, sólo malos y fallidos augurios", y "no tiene ni una sola idea para el país, para resolver los problemas de los españoles".

También ha vaticinado que, en 2025, el líder del PP "se va a dedicar a seguir defendiendo lo indefendible", al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en primer lugar, tras su gestión ante la DANA de finales de octubre, y "va a seguir sometido a Ayuso" y al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, "y sus bulos", ha añadido.

Feijóo "va a seguir teniendo sueños nocturnos placenteros con Puigdemont" y "va a fiar todas sus cartas al padre de la concejala del PP, el juez Peinado --que instruye la causa que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez--, para ver si le resuelve alguna papeleta", ha añadido.

Frente a ello, Gómez de Celis ha aseverado que los socialistas van a seguir en 2025 "construyendo un país mejor, más justo, más solidario y, sobre todo, también más equilibrado y con paz social y territorial", ha concluido.