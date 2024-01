El PSOE pide "madurez" a Junts para aprobar la amnistía y sostiene que no se puede cambiar con cada nueva noticia

Considera que ha llegado "la hora de la verdad" y advierte de que sin seguridad jurídica no será posible aplicarla



MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE reclama "madurez" a Junts ante su amenaza de tumbar la ley de amnistía que se debate este martes en el Congreso de los Diputados y considera que no se puede cambiar el texto de la norma a cada nueva noticia que aparece, en referencia a las últimas decisiones de los jueces que han motivado que los independentistas exijan modificaciones de última hora.

Así lo han indicado fuentes socialistas que consideran que "ha llegado la hora de la verdad" y por tanto esta tarde debe votarse entre la amnistía o la continuidad de la "judicialización de la política".

Además, para defender que no se incorporen nuevos cambios a la redacción de la ley de amnistía, tal como pide Junts, les advierten de que "sin seguridad jurídica" la norma no será posible.

"La ley es sólida y no puede someterse a cambios con cada nueva noticia que se conoce. Estamos ante una ley para una generación, no para responder a los titulares del día. Sin seguridad jurídica, este avance histórico no sería posible", señalan.

"El PSOE está dispuesto a hablar y mantiene su compromiso político: abrir una nueva etapa en Cataluña, garantizar la convivencia y culminar la desjudicialización. Pedimos a todos los grupos parlamentarios, que han pactado el texto de esta ley, la madurez política y la fortaleza necesarias para que la amnistía llegue a buen puerto", señalan.

En la misma línea recuerdan que el PSOE tomó una decisión "trascendental" hace unos meses al aceptar una ley de amnistía que amparase a los protagonistas del proceso independentista --a la que se oponían antes de las elecciones generales del 23 de julio-- y sostienen que la ley está "trabajada a fondo en el plano político y técnico".

Defienden por tanto que es una norma "profundamente constitucional, ajustada al Derecho de la UE y homologable a los mejores estándares europeos e internacionales en materia de amnistía", y que las enmiendas que se han incorporado han mejorado su solidez.

EL PSOE EVITA REFERIRSE A JUNTS EN LA TRIBUNA

Sin embargo, el portavoz del PSOE en este debate, el diputado catalán Francisco Aranda, no ha mencionado en ningún momento de su intervención la amenaza de Junts de votar en contra de la ley de amnistía e impedir así su aprobación.

Aranda ha reiterado que consideran que la ley es "sólida, impecable y constitucional" y ha dedicado buena parte de su intervención a cargar contra el Partido Popular por su oposición a la misma y por su política hacia Cataluña.

De hecho ha llegado a responsabilizar al PP de la crisis en esta comunidad al señalar que el PSOE lo que está haciendo es "gestionar su fracaso" lo que los 'populares' "estropearon" según ha indicado desde la tribuna de la Cámara Baja.

SE DESMARCA DEL SEÑALAMIENTO A GARCÍA CASTELLÓN

El diputado socialista ha evitado cualquier mención a Junts, que ha amenazado con votar 'no' al dictamen si previamente el PSOE no acepta algunas de sus enmiendas. Los posconvergentes entienden que con la actual redacción podrían quedar fuera del paragüas de la amnsitía dirigentes independentistas como el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Sin embargo, Aranda se ha desmarcado de las menciones que han hecho desde Junts, ERC y Sumar, al magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, al que acusan de intentar torpedear el propósito de la ley de amnistía con sus últimas decisiones y han calificado como "prevaricador". Así, ha señalado que para defender al Parlamento no necesitan "ni descalificar al Poder Judicial ni entrar en alusiones personales".