El PSOE tacha de "falsedades" las acusaciones del hijo de Ábalos y ve un "circo" la citación de Cerdán en el Senado

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en la sede del partido en la calle Ferraz. - EVA ERCOLANESE

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha reiterado que el partido ya ha tomado medidas contra el exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos y ha tachado de "falsedades" las últimas declaraciones realizadas por su hijo Víctor Ábalos. Además, ha tildado de "circo" la citación del también 'ex número tres', Santos Cerdán en el Senado, impulsada por el Partido Popular.

En una rueda de prensa en la sede del partido en la calle Ferraz, ha señalado que Ábalos no forma parte del Grupo Socialista en el Congreso desde hace "22 meses" sino que es diputado del Grupo Mixto y el partido actuó con contundencia desde el primer minuto que aparecieron indicios en su contra.

Mínguez ha hecho estas declaraciones al ser interrogada por las palabras del hijo mayor de Ábalos, que este mismo lunes ha afirmado que el sucesor de su padre en el área de Organización, Santos Cerdán, le ofreció "un cheque en blanco" en nombre del presidente Pedro Sánchez, en declaraciones al diario 'El Mundo'.

De este modo, la portavoz socialista ha insistido en que no se van a dejar "chantajear por nadie" al tiempo que ha restado credibilidad a las mencionadas declaraciones. "No vamos a perder ni un minuto más desmintiendo falsedades", ha apuntado.

En la misma línea reitera que es "el momento de la Justicia" y defiende que el PSOE ha actuado desde el primer minuto, mostrando "tolerancia cero" con la corrupción y colaborando con la investigación.

COMPARA LA CITACIÓN DE CERDÁN CON LA DE SÁNCHEZ

Posteriormente, Mínguez ha sido preguntada por la decisión del PP de citar a Cerdán para que vuelva a comparecer en la comisión que investiga la compra de mascarillas durante la pandemia y en concreto sobre la fecha elegida, el 17 de diciembre, en la recta final de la campaña electoral en Extremadura.

Cerdán ya pasó por la Cámara Baja el pasado 30 de abril, aunque entonces lo hizo en calidad de secretario de Organización y ahora lo hará tras pasar cinco meses en prisión preventiva por un presunto caso de corrupción y sin cargo en el PSOE.

Mínguez ha comparado esta situación con la decisión del PP de convocar a Sánchez en la Cámara Alta "el día antes del funeral de Estado" por las víctimas de la dana el pasado 30 de octubre. A su juicio se hizo para intentar "confundir" a la ciudadanía y "tapar" el funeral. "Sobre el tema de las fechas le digo lo mismo que dijimos ese día y es que el PP está utilizando el Senado para su circo", ha señalado.