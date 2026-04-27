Puerto Rico.- Albares reivindica desde Puerto Rico el español y recuerda que "ya se hablaba mucho antes de que existiera EEUU"

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a su llegada al acto de conmemoración del primer aniversario del reconocimiento del Estado de Palestina, en Casa Árabe, a 28 de mayo de 2025, en Madrid (España) - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha aprovechado su visita a Puerto Rico para realizar una férrea defensa del español y de su relevancia, recordando que ya se hablaba mucho antes de que se crearan Estados Unidos, en cuyo 250 aniversario ha reiterado la voluntad de España de participar este año.

"El español está presente desde la fundación de los Estados Unidos y por lo tanto el español y la identidad hispana es parte originaria (...) desde el mismo momento de su fundación" de la que se cumplen 250 años este 2026, ha señalado el ministro.

De hecho, ha puntualizado, "se hablaba español en lo que es hoy el territorio de los Estados Unidos mucho antes de que existieran los Estados Unidos" y sobre esta cuestión "no hay ningún debate ni fuera ni dentro de Estados Unidos".

Albares se ha pronunciado así en declaraciones a la prensa durante su visita a Puerto Rico, después de haber pronunciado un discurso ante los alumnos de la Universidad Interamericana en el que ha sostenido que es "fundamental" seguir apoyando el español en Estados Unidos y a quienes abogan por que sea "una de las lenguas propias originarias" del país.

Preguntado expresamente si considera que el actual presidente estadounidense, Donald Trump, es una "amenaza" para el español, el ministro ha respondido recordando que "Estados Unidos es, después de México, el segundo país del mundo en hispanohablantes nativos".

En cuanto sus palabras a los estudiantes puertorriqueños, ha explicado que buscaba "seguir celebrando, seguir promoviendo, seguir trabajando conjuntamente por nuestro idioma global, mucho más en un momento en el que hay nuevos desafíos, plataformas digitales, inteligencia artificial". "A todo ello se tiene que adaptar también el español y todos los matices que tiene el español en todo el planeta", ha añadido.

"Por eso es tan importante hablar de ello y trabajar conjuntamente en un sitio como aquí en Puerto Rico", estado asociado de Estados Unidos, ha añadido, asegurando que en sus encuentros ha detectado voluntad de trabajar precisamente en esa misma línea.

Por otra parte, en lo que se refiere a la participación de España en las conmemoraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, Albares ha esgrimido que "el rol y el papel que desempeñó España" en estos acontecimientos "tampoco genera ningún debate, es bien conocido".

En este sentido, ha indicado que la Embajada española en Washington firmó un acuerdo con el Departamento de Estado para participar en las actividades con motivo del 250 aniversario. Ahora, ha puntualizado, son "las autoridades norteamericanas las que tienen que decidir qué tipo de efemérides quieren realizar".

Albares también se ha reunido durante su visita con la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, con la que ha hablado, entre otras cosas, de la participación como invitado que tendra la isla en Fitur, la feria de turismo que anualmente se celebra en Madrid, en 2027.

Puerto Rico, ha resumido el ministro, "es una tierra muy especial para España y que también tiene y nos ofrece un vínculo privilegiado en nuestra relación con Estados Unidos".