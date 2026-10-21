EEUU deniega la entrada a Puerto Rico de Colau, que achaca la decisión a su activismo propalestino

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La administración de Estados Unidos (EEUU), presidida por Donald Trump, ha denegado a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, la entrada en el país para asistir a un acto en Puerto Rico, decisión que la también exalcaldesa de Barcelona achaca a que se debe a motivos ideológicos y por su participación de la Flotilla de apoyo a Gaza.

Según ha adelantado 'eldiario.es' y confirman a Europa Press fuentes del entorno de Colau, la candidata había sido invitada al evento 'Fearless Cities' de Puerto Rico, que congrega a movimientos municipalistas y que se inicio en Barcelona en 2017.

Las citadas fuentes relatan que se solicitó el autorización electrónica obligatoria de viaje para ciudadanos de países del Programa de Exención de Visado (ESTA en sus términos en inglés) y que se autorizó la entrada a toda la comitiva, a excepción de Colau.

Ante esta negativa se reclamó una entrevista personal con la embajada norteamericana para tratar de que se reconsiderara la decisión. Dicha entrevista con el personal diplomático de EEUU tuvo lugar hace 15 días y, según las mencionadas fuentes, versó sobre la Flotilla de solidaridad con Gaza, en la que participó la exalcaldesa, y de su "activismo propalestino, con mucha insistencia sobre los tres días retenida en Israel".

Finalmente, este martes Colau recibió la denegación definitiva de su petición de entrada en Estados Unidos y sobre, según estas fuentes, la "sospecha de que quiere migrar ilegalmente al país", aunque es una "obviedad que ha sido vetada por su activismo y por motivos ideológicos".

Tras ser retenido por las autoridades de Israel por participar en la Flotilla rumbo a Gaza, Colau interpuso una querella contra el primer ministro hebreo Benjamin Netanyahu por presunto delito de torturas.

COLAU: ES UNA MUESTRA DEL "AUTORITARISMO DE TRUMP"

Posteriormente y en declaraciones a 'La Sexta', la aspirante a la Moncloa por Frente Amplio ha señalado que hace dos años y medio ya estuvo en Puerto Rico sin ningún tipo de problema y entiende que la anomalía ahora es que la administración Trump trata a la isla como una "colonia" y se opone a su entrada en el país tras participar en la Flotilla de apoyo a Gaza.

En este sentido, ha admitido que cuando realizó la entrevista en la embajada de Estados Unidos le sorprendió que le empezaron a interrogar sobre su participación en esta iniciativa de apoyo al pueblo palestino y liga la negativa a concederle ese permiso por este hecho.

"Llama la atención que Trump se llena tanto la boca de la palabra libertad, pero luego esté cerrando sus fronteras a cualquier persona que sencillamente no le gusta, porque en mi caso no tenía ningún argumento legal", ha exclamado. De hecho, Colau ha asegurado que este es un ejemplo más de "ese autoritarismo que protagoniza a Trump" y sus aliados como el mandatario argentino Javier Milei, quien en su visita a España encima ha "insultado" al presidente Pedro Sánchez. "Así es como las gastan los amigos de PP y Vox", ha zanjado.

MUESTRAS DE APOYO A COLAU

Varios dirigentes de Frente Amplio se han pronunciado la denegación de acceso a Estados Unidos a Colau, como es el caso del número uno de la lista por Madrid al 29N, Emilio Delgado, al exclamar que EEUU fue un ejemplo de acogida, pero "ni Trump ha hecho grande a América ni Abascal haría grande a España".

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha confrontado que el mandatario argentino, Javier Milei, "puede entrar a España a hablar de recortes, pero Colau no puede entrar a EEUU a hablar de derechos". "Qué paradoja la censura de los defensores de la libertad", ha zanjado.

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bunstiduy, ha afirmado que Colau tiene que sentirse honrada y ha criticado a los que "van de patriotas", en referencia a las derechas, pero "doblan la espalda ante Trump y Netanyahu". "Y pensar que van de valientes los que hoy se esconden para no salir en la foto con Milei", ha lanzado en alusión a Vox.