Puigdemont contempla ser detenido cuando asista al debate de investidura

El candidato de Junts+ a las elecciones al Parlament, Carles Puigdemont, ha asegurado este martes que contempla ser detenido cuando regrese a Cataluña para asistir al debate de investidura en el Parlament, aunque es una opción a la que le ve "muy poco recorrido" por la próxima entrada en vigor de la Ley de Amnistía.

"No temo una detención, pero contemplo que pueda producirse. Le doy pocas probabilidades, también tengo que decirlo, pero conociendo la judicatura española no sé si podrán resistir esta pulsión de conseguir una imagen que han estado buscando desesperadamente durante seis años y medio y que no han podido obtener nunca", ha destacado en rueda de prensa.

Aunque cree que la judicatura española estuvo muy cerca de obtener esta imagen en Alemania y en Italia, les ha recordado cuál fue el resultado, y vaticina que si le detienen en Cataluña tampoco tendrá recorrido: "La Ley de Amnistía tiene un plazo máximo de dos meses para que surja sus efectos, incluso en el caso de que sea suspendida".

"Hay un artículo, que nosotros insistimos en que estuviera, que dice que ninguna suspensión de la ley, sea porque se presente un recurso al TC o porque haya una suspensión de la causa por una cuestión prejudicial en el TJUE no impedirá el levantamiento de las mesuras cautelares", ha explicado.

Aunque no se levanten las medidas cautelares, Puigdemont ha concretado que acudirá al Parlament pese a que le encarcelen, dejando claro que "lo que ya no podrán impedir" es su posible investidura.

¿TRIPARTITO?

En su opinión, la única opción que tiene el candidato del PSC, Salvador Illa, de ser presidente es acordar un tripartito con ERC y los Comuns, a los que ha pedido que aclaren si esta también es su opción.

Tras apelar a la unidad con los republicanos, Puigdemont ha defendido ir con una actitud abierta en una eventual negociación para configurar un gobierno de coalición sin poner por delante las "líneas rojas" de cada uno, tampoco las suyas.

Pese a todo, ha descartado ofrecer a la CUP entrar en dicho gobierno de coalición: "No los veo, francamente, formando parte del gobierno que yo presida. No les haré una oferta para gobernar, para ser claros en este aspecto".

"Si yo les hiciera una oferta de entrar en un gobierno presidido por mí creo que la conversación duraría segundos. Tenemos que ser realistas", ha aseverado Puigdemont, que ha elogiado la fórmula electoral que representó JxSí y que, a su juicio, sigue siendo válida.

INMIGRACIÓN Y EMPRESAS

En materia de inmigración, cree que no se puede eximir a nadie del cumplimiento de la ley y, sobre si los extranjeros deben aprender catalán, ha sostenido que "el derecho de opción lingüística está previsto por la ley".

Según Puigdemont, un ciudadano catalán tiene todo el derecho a ser atendido en catalán, y cree que es obligación de las empresas garantizar que sus empleados aprendan el idioma: "No le tenemos que hacer cargar a la persona recién llegada en su tiempo libre lo que es una obligación de la empresa".

"Aquí tendremos que hablar con las empresas porque forma parte también, como en otros países, del itinerario y del currículum profesional de un trabajador las competencias lingüísticas", ha subrayado.

A su juicio, el aprendizaje del catalán no es una cuestión de voluntad ni de actitud de los inmigrantes, y que sí pasa por "corresponsabilizar a las empresas que van a buscar esta mano de obra".

"No se pueden desentender de una responsabilidad que afecta un derecho fundamental, que es el derecho de opción lingüística, reconocido por la ley", ha apuntado el candidato de Junts+, que ha criticado al gestión de los flujos migratorios hecha por el Estado.

RODALIES

En materia de infraestructuras, ha explicado que en la carpeta de mejora del autogobierno que tienen abierta con el Gobierno se incluye cómo abordar esta cuestión, también del servicio de Rodalies.

Al preguntársele si deshará el acuerdo alcanzado entre ERC y el PSOE sobre esta materia, ha respondido: "El planteamiento es la gestión catalana al 100%, no sé si debe deshacerse todo, pero el objetivo es la gestión íntegra de todas estas infraestructuras".