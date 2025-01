Puigdemont: Junts validará el aumento de las pensiones y las bonificaciones al transporte si se presentan por separado

El líder de Junts, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa tras una reunión con miembros del partido, a 17 de enero de 2025, en Bruselas (Bélgica). Junts ha confirmado que no negociará con el PSOE aspectos de la política sectorial, como los Presupu

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha rechazado las críticas del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a su partido por votar en contra el decreto ómnibus del Gobierno y por decir que se han posicionado igual que la derecha más extrema, y ha recordado que el socialista "ha compartido pancarta y manifestaciones" con la derecha, en alusión a la manifestación organizada por SCC en octubre de 2017 en rechazo al 1-O.

"Veremos qué votará Illa y su partido cuando les propondremos que las pensiones de los catalanes tengan en cuenta el coste de la vida. Veremos cómo se alía con la derecha y la extrema derecha, a las que ya conoce porque ha compartido pancarta y manifestaciones", ha dicho este jueves en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Utilizando las mismas palabras que Illa, ha dicho que el PSC también se equivocó con el acuerdo para investir Jaume Collboni como alcalde de Barcelona: "Cuando se debe impedir que Junts tenga la alcaldía de Barcelona, se equivoca gravemente y pacta con el PP. Lecciones, ni una", ha insistido.

Ha asegurado que Illa "calla para no molestar a los suyos" cuando los trenes se estropean, cuando peligran las inversiones industriales en Tarragona, y cuando se niega el aumento del gasto en políticas sociales para la Generalitat y Ayuntamientos, en sus palabras.

CONSEJO DE MINISTROS EXTRAORDINARIO

En un vídeo difundido por Junts, Puigdemont ha dicho que el Partido Socialista está difundiendo noticias falsas al presentarles como contratos al aumento de las pensiones o del transporte público y ha asegurado que si hoy "presentan las mismas medidas de las pensiones y del transporte público con las que estamos de acuerdo" en un Consejo de Ministros extraordinario, se las aprobarán.

"A partir de ahora mirad al Partido Socialista y preguntadle, periodistas, ciudadanos, cuando piensan llevar a aprobación del Consejo de Ministros el aumento de las pensiones, porque estos tan malos de Junts ya le han dicho que lo aprobaban", ha afirmado.

Ha justificado el 'no' de su formación al decreto porque dice que incluían unas 80 medidas con las que no estaban de acuerdo: "No estamos de acuerdo nosotros y muchos de los que ahora quizá nos critiquéis por esta medida tampoco os gustarían".

AUMENTO DE LAS PENSIONES

Sobre el aumento de las pensiones, ha asegurado que su formación está "tan de acuerdo" con la medida, que hasta propone que a las jubilaciones en Cataluña se les aplique un correctivo al alza acorde al coste de la vida.

"Vivir en Cataluña es más caro que la media española, es más caro que muchas comunidades autónomas y, por tanto, un jubilado catalán debería poder cobrar más que un jubilado de un territorio donde vivir es mucho más barato", ha dicho.