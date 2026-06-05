Putin dice que "no le ve sentido" al cara a cara con Zelenski y manda ánimos a las tropas: "Sigan trabajando"

RUSSIA, ST PETERSBURG - JUNE 5, 2026: Russia's President Vladimir Putin attends the plenary session of the 2026 St Petersburg International Economic Forum at the ExpoForum Convention and Exhibition Centre - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este viernes que "no le ve sentido" a reunirse cara a cara con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en respuesta a una carta abierta en la que propuso un encuentro en un país neutral para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra, y ha mandado ánimos a las tropas rusas en el frente. "Sigan trabajando", ha dicho.

Putin ha sido en un primer momento evasivo durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) tras ser preguntado por la reciente misiva de Zelenski, en la que que el mandatario ucraniano dejaba claro que Europa debía formar parte del proceso de paz y que Kiev estaba "lista" para asumir un alto el fuego durante las negociaciones.

"Nunca me he negado, pero reunirse, como se suele decir, es andarse con rodeos; lo sé porque ya he pasado por esto. Creo que hay una referencia (en la carta) a los acuerdos de Minsk", ha indicado el mandatario ruso, agregando que "no le ve sentido" al encuentro por ahora.

Así, ha asegurado que "el único objetivo para la parte ucraniana" de esta eventual reunión es "detener el avance" de las tropas rusas. "Necesitamos acuerdos no para seis meses, ni para tres meses, sino una perspectiva histórica a largo plazo", ha argumentado.

ANIMA A LAS TROPAS RUSAS: "TODO EL PAÍS LES MIRA"

Putin ha emplazado además a las tropas rusas a "trabajar". "Camaradas soldados y marineros, suboficiales y oficiales, oficiales, almirantes y generales: todo el país les mira, todo el país está orgulloso de ustedes y tiene esperanzas", ha expresado.

Por otro lado, ha instado a Zelenski a "no tener miedo" de celebrar elecciones en el país. "Deben ir a las urnas, no tener miedo de ir y actuar siempre dentro del marco de la ley; porque ejercer el poder fuera de la Constitución se llama usurpación de poder, un delito penal", ha señalado.

En este sentido, ha afeado a Zelenski sus malas formas, recordándole que el presidente estadounidense, Donald Trump, tuvo que "disciplinarle" durante la famosa reunión en la que le acusó de promover una "Tercera Guerra Mundial".

"Todos vimos cómo Donald, delante del mundo entero, se dedicaba a reprender al autor de esta carta y a señalar su vestimenta. Como ven, proyectar constantemente 'Rambo: First Blood' puede ser apropiado en algunos lugares, por supuesto, pero no en todas partes", ha afirmado.

Putin ha asegurado que ya habló durante la cumbre de Anchorage, en el estado de Alaska, con Trump sobre si "las cosas habrían sido diferentes" si el magnate hubiera estado en el poder en el momento que estalló la guerra. "Creo que si Trump hubiera sido presidente entonces, si no le hubieran robado las elecciones, si hubiera estado en el poder, tal vez esto realmente no habría sucedido", ha argüido.

En otro punto, Putin también ha afirmado que los ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas contra la central nuclear de Zaporiyia representan una amenaza para la propia Europa. "Los europeos que apoyan cualquier acción del actual régimen de Kiev deberían reflexionar detenidamente sobre esto y considerar su propia seguridad", ha dicho, agregando que las fuerzas ucranianas "han perdido completamente la cabeza" al atacar directamente el reactor.