Al menos seis muertos al estrellarse un helicóptero militar qatarí por "un fallo técnico"

Archivo - DOHA, Sept. 9, 2025 -- A helicopter is seen near the site of an Israeli airstrike in Doha, Qatar, Sept. 9, 2025. Israel launched an unprecedented airstrike in the Qatari capital of Doha on Tuesday, targeting a building used by senior Hamas offi - Europa Press/Contacto/Nikku - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Qatar y de Turquía han confirmado este domingo la muerte de los seis de los siete ocupantes de un helicóptero militar "por un fallo técnico", según las autoridades qataríes.

Entre los fallecidos hay un militar turco, según ha confirmado el Ministerio de Defensa de Turquía, que además ha informado de la muerte de dos empleados de la compañía armamentística turca ASELSAN.

Qatar ha confirmado la muerte de tres de sus militares mientras que el séptimo ocupante del helicóptero sigue dado por desaparecido después de que el aparato se estrellara en aguas territoriales de del país durante una misión de rutina, según informó en un primer momento el Ministerio del Interior qatarí.

Qatar ha sido uno de los estados del Golfo que ha sufrido ataques de represalia iraníes desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una campaña de bombardeos contra Irán a finales de febrero.