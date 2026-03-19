Qatar da por controlados todos los fuegos declarados en la zona industrial de Ras Lafan

03 March 2026, Qatar, Ras Laffan: A view of the liquefied natural gas (LNG) production facility in Qatar's Ras Laffan Industrial City. Photo: Stringer/dpa - Stringer/dpa

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Qatar ha dado por controlados "completamente" los tres incendios declarados este miércoles en la zona industrial del complejo de gas natural licuado de Ras Lafan, tras un ataque con misiles perpetrado por Irán, del cual la empresa petrolera QatarEnergy había confirmado previamente confirmado daños "considerables".

"La Defensa Civil ha controlado por completo todos los incendios en la zona industrial de Ras Lafan sin que se hayan registrado heridos", ha confirmado el Ministerio del Interior catarí en un mensaje publicado a través de sus redes sociales.

Por su parte, ha agregado esa misma cartera, el Grupo de Explosivos de las Fuerzas de Seguridad Interior está llevando a cabo labores para "neutralizar cualquier elemento sospechoso", al tiempo que continúan las operaciones de enfriamiento y aseguramiento de las instalaciones.

En la madrugada de este jueves, QatarEnergy ha explicado que "varias" de sus instalaciones de gas natural licuado han sido blanco de ataques con misiles, derivándose de ellos "incendios de gran magnitud" y "daños adicionales considerables". Todo ello, más allá del previo ataque contra el complejo industrial de Ras Lafan, que ya había provocado daños "importantes".

Para hacer frente a esta coyuntura, han sido desplegados "inmediatamente" equipos de respuesta de emergencia para "contener los daños resultantes", sin que, ha subrayado la petrolera, "se hayan registrado víctimas".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Qatar ha condenado "enérgicamente" los ataques iraníes contra instalaciones energéticas en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, perpetrados en "los últimos dos días", tachándolos de "flagrante violación del Derecho Internacional", así como de una "grave amenaza para la seguridad energética global, la navegación y el medio ambiente".

"El Ministerio de Exteriores afirma que los brutales ataques de Irán contra países de la región han cruzado todas las líneas rojas al atacar a civiles, bienes civiles e infraestructuras vitales, subrayando la necesidad de evitar que la región sufra las consecuencias de estos ataques injustificados y de trabajar hacia la desescalada para restablecer la seguridad y la estabilidad regional e internacional", ha insistido la cartera en un comunicado.

Teherán ha atacado este complejo como parte de su respuesta al bombardeo israelí contra el yacimiento de gas de South Pars, en la región costera de Asaluyé, una operación que "Estados Unidos desconocía", según ha indicado Donald Trump, que ha prometido que "Israel no volverá a atacar" las citadas instalaciones iraníes siempre y cuando el país centroasiático no "decida atacar a un país inocente", en alusión a Qatar, de nuevo.