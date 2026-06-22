MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior qatarí ha informado este domingo de una explosión "interna" ocurrida en la zona industrial de Ras Laffan debido a un "incidente técnico" que habría resultado en "varios heridos", si bien la cartera no ha facilitado cifras ni gravedad.

"Ha ocurrido una explosión interna en una de las fábricas de la zona industrial de Ras Laffan tras un incidente técnico y los equipos de defensa civil han respondido al incidente", ha publicado el Ministerio del Interior en redes sociales.

Poco después, en otro mensaje en redes, la propia cartera ha indicado que el incidente se produjo mientras se llevaban a cabo "operaciones" en la fábrica y que "se han registrado varios heridos", sin detallar a este respecto de cuántas personas se trata y tampoco la gravedad de las lesiones sufridas.

Asimismo, también ha indicado que "no se han registrado fugas que representen un riesgo para la seguridad pública", si bien "las autoridades competentes siguen investigando el incidente".

Ras Laffan es uno de los centros de producción de gas natural licuado más importantes de la región y ya fue atacado durante el conflicto abierto entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán por el otro. Qatar señaló a Irán por el ataque, pero Teherán argumentó que su objetivo eran activos vinculados a Estados Unidos.