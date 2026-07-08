Qatar acusa a Irán del "inaceptable ataque" contra un petrolero qatarí cerca del estrecho de Ormuz

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Qatar han acusado este martes a Irán del "inaceptable ataque" contra un petrolero qatarí cerca del estrecho de Ormuz y ha reclamado a Teherán que "ponga fin inmediatamente a todas las prácticas que socavan la seguridad regional o amenazan la seguridad de la navegación marítima internacional".

"El ataque contra el buque qatarí 'Al Rekayyat' mientras transitaba cerca del estrecho de Ormuz constituye un ataque inaceptable contra la seguridad de la navegación marítima internacional, la seguridad del suministro energético mundial y una grave y manifiesta violación del Derecho Internacional, en particular de las normas que garantizan la libertad de navegación y el paso seguro por las vías navegables internacionales", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari.

"Exigimos que la República Islámica de Irán cese de inmediato todas las prácticas que socavan la seguridad regional o amenazan la seguridad de la navegación marítima internacional, y que se abstenga de poner en peligro el suministro energético mundial y los recursos de los países de la región en pos de intereses particulares", ha apuntado en un mensaje en redes sociales.

Así, ha resaltado que Qatar "hace totalmente responsable" a Irán de este ataque y de "los daños y consecuencias" que puedan derivar del mismo, pese a que Teherán ha tildado a estas acusaciones de "cuestionables", en un contexto marcado por varias semanas de una República Islámica que no ha dejado de insistir en que el paso seguro por Ormuz no está garantizado sin coordinación con las autoridades iraníes.

Este mismo martes, el Ministerio de Exteriores de Qatar ha convocado al encargado adjunto de negocios de Irán, Mohsen Mohamad Qanei, para presentarle una nota formal de protesta relativa al incidente con el petrolero qatarí.

ARABIA SAUDÍ URGE A IRÁN CESAR SUS ACCIONES

Por su parte, la cartera de Exteriores de Arabia Saudí ha emitido un comunicado en el que ha condedado "en los términos más enérgicos" los ataques que, ha asegurado, ha perpetrado la República Islámica contra el buque cisterna saudí 'Wedyan' mientras transitaba el estrecho de Ormuz, así como contra la citada embarcación qatarí.

"Estos ataques reprensibles constituyen una agresión a la seguridad y la protección de la navegación internacional, así como a la seguridad del suministro energético mundial", ha advertido el órgano ministerial subrayando que la "persistencia" de estos ataques supone una "grave violación" del Derecho y de las normas internacionales, así como de la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad que garantiza la libertad de navegación y paso seguro por las vías navegables.

Por todo ello, Arabia Saudí ha llamado a Teherán a cesar "de inmediato" todas las acciones que "amenacen" a la seguridad de la región, de la navegación internacional y el suministro eléctrico, a la par que ha defendido que Irán es "plenamente responsable de estos ataques, de los daños que han causado y de todas sus repercusiones".

Además del ataque contra la embarcación qatarí, el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado de dos "incidentes" más acaecidos este martes en el área del estrecho de Ormuz. En uno se ha visto implicada una embarcación que ha sido alcanzada por un proyectil de origen desconocido, provocando daños estructurales, aunque sin tener que lamentar víctimas o repercusiones medioambientales.

El otro ha consistido en que el impacto de un vehículo aéreo no tripulado desconocido contra otra embarcación, aunque, ha señalado el UKMTO, aún no han sido registradas víctimas y repercusiones ambientales, y el buque continúa rumbo hacia su próximo puerto.