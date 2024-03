Rajoy cree que la "batalla" contra la amnistía "se puede ganar" con la justicia, la sociedad civil y el PP

TOMARES (SEVILLA), 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, ha considerado este jueves que la "batalla" contra la amnistía al 'procés' todavía "se puede ganar" mediante la labor de la justicia, la posición del PP, el "único referente de sensatez y sentido común en España", y con el apoyo de la sociedad civil que no está dispuesta a permitir este "disparate".

Así se ha pronunciado Rajoy durante su intervención en el XII Foro 'España a debate' organizado por el Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), donde ha expuesto que la amnistía pretende dos cosas: En primer lugar, "la impunidad para los que violaron" la ley, concretamente, la Constitución, y que fueron condenados por la justicia o bien se dieron a la fuga, y, en segundo lugar, "condenar" a todos los que en su día aplicaron la ley y se ajustaron a la Constitución, como los jueces, los fiscales, la Policía o la Guardia Civil, y al Gobierno central que decidió aplicar el artículo 155 de la Carta Magna tras el referéndum de autodeterminación en Cataluña en el año 2017.

En cuanto al papel de la Unión Europea ante la amnistía, ha señalado que no cree que pueda hacer mucho "francamente", aunque son positivas las "buenas batallas" que se están dando en el Parlamento de la UE.

Ha manifestado que la "amnistía es moralmente inaceptable" y no sólo es un "problema jurídico, sino moral", así como un "fraude y una mentira, porque a los españoles se les dijo que no cabía en la Constitución y no se aprobaría nunca y ahora parece que cabe en la Constitución". "Es de lo peor que hemos visto desde 1978", ha apuntado.

Para Mariano Rajoy, lo ocurrido este jueves con la aprobación del nuevo texto de la amnistía por parte de la Comisión de Justicia del Congreso, ha sido un "acto bochornoso y antidemocrático", porque se ha sometido a votación un papel sin que los partidos de la oposición hayan tenido la más mínima posibilidad de leerlo.

En su opinión, hay que "tener el rostro como el pedernal" para decir que la amnistía es constitucional. "Es una enmienda a la totalidad a nuestra Constitución y la democracia, se pongan como se pongan y digan lo que digan", ha indicado Rajoy, para quien podría ser "letal" para España que continuara hasta el final la actual legislatura de los pactos del PSOE con independentistas y nacionalistas, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha dicho "que lo va a intentar".

Ha manifestado que la amnistía, en modo alguno, hará nada por la convivencia en España y supone claramente romper el principio de igualdad entre los españoles. Ha apuntado que lo que más ayudó a la unidad de los españoles, a la convivencia, a la Constitución o al estado de derecho fue la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna y de las leyes por parte del poder judicial.

"Habrá que hacer todo lo que se pueda para evitar que el disparate quede consagrado para siempre", según ha dicho Mariano Rajoy, para quien si la sociedad civil, los medios de comunicación que creen en la democracia y estado de derecho y PP están "juntos, aquí todavía hay mucha música", junto a la labor de la justicia.

"La batalla de la amnistía continúa y se puede ganar", según ha recalcado Mariano Rajoy.

El expresidente ha indicado que no tenía intención de hablar de otros asuntos de actualidad como el 'caso Koldo', tirando de ironía: "Ni de Koldo ni de la ex de Koldo ni de su hermano ni del ginecólogo ni de Puente sobre aguas turbulentas ni de la presidenta del Congreso de los Diputados". "No acabamos de digerir un escándalo cuando al día siguiente tenemos otro, y me temo que va a ser el sino de los próximos tiempos", ha dicho.