RCA entrega al dirigente miliciano de Seleka Mahamat Said Abdel Kani al Tribunal Penal Internacional

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha informado de que República Centroafricana ha entregado a la corte a uno de los líderes de la milicia musulmana Seleka, Mahamat Said Abdel Kani, acusado de crímenes de guerra y contra la Humanidad durante el conflicto armado de 2013 y 2013.

Said Abdel Kani, conocido también como Mahamat Said Abdel Kain, Mahamat Said Abdelkani y como 'Mr. Said' está acusado de crímenes contra la Humanidad (encarcelamiento o privación grave de libertad, torturas, persecución, desapariciones forzosas y otros actos inhumanos), así como de crímenes de guerra (tortura y trato cruel).

"El juez considera que hay sospechas razonables para creer que 'Mr. Said', ciudadano de República Centroafricana y nacido el 25 de febrero de 1970 en Bria, era comandante de Seleka", ha explicado el TPI.

'Mr. Said' habría perpetrado estos crímenes junto a otras personas, a través de otras personas o los habría ordenado, solicitado o inducido o habría ayudado o colaborado en la comisión de estos crímenes, señala el TPI. La orden de detención contra 'Mr. Said' fue emitida el 7 de enero de 2019.

En marzo de 2013 las milicias musulmanas de Seleka se sublevaron contra el presidente François Bozizé y en respuesta surgieron las milicias de autodefensa antibalaka, predominantemente cristianas.

Seleka, el grupo de 'Mr. Said' perpetró "ataques sistemáticos y generalizados" contra la población civil que consideraban afín a Bozizé o a los antibalaka.

Miles de personas murieron y cientos de miles tuvieron que huir de sus hogares, por lo que en septiembre de 2014 la fiscal del TPI, Fatou Bensouda, abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y que los responsables rindan cuentas.