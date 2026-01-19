Al menos un muerto y seis heridos por un tiroteo en el Ayuntamiento de la ciudad checa de Chribská

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Policía de República Checa. - Europa Press/Contacto/Tomas Tkacik - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras seis han resultado heridas este lunes en un tiroteo registrado en la sede del Ayuntamiento en la ciudad checa de Chribská, en el norte del país, donde el autor de los disparos ha sido abatido por las fuerzas de seguridad.

La Policía de República Checa ha indicado que la víctima mortal es una mujer y ha confirmado que entre los heridos se encuentran al menos tres agentes, según informaciones recogidas por la emisora Radio Prague International.

Además, ha señalado que el autor de los disparos ha muerto debido a la gravedad de las heridas sufridas a manos de la Policía, que ha confirmado que el autor ha sido "abatido" y ha anunciado que el edificio ya "vuelve a ser seguro".

El aviso del ataque fue recibido alrededor de las 10.30 horas (hora local) y se vio precedido del desplazamiento de varias dotaciones del servicio de emergencias, las fuerzas de seguridad y el Cuerpo de Bomberos.