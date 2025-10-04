R.Checa.- AMP.- El partido de Babis gana las elecciones legislativas checas

El partido ANO deberá buscar acuerdos para lograr la mayoría para la investidura y la estabilidad del gobierno

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido populista ANO (Sí) del ex primer ministro Andrej Babis, ha ganado las elecciones legislativas celebradas en República Checa entre el viernes y el sábado con un 34,55 por ciento de apoyo, según resultados parciales correspondientes al 99 por ciento del escrutinio.

En segunda posición se sitúa la alianza de centroderecha SPOLU (Juntos, 23,33 por ciento) del actual primer ministro del país, Petr Fiala, seguido del partido de centro Alcaldes e Independientes (STAN, 11,22 por ciento) y el Partido Pirata Checo (8,94 por ciento).

Cierran el listado el partido de extrema derecha Libertad y Democracia Directa (SPD, 7,79 por ciento), el ultraderechista AUTO (6,77 por ciento) y el grupo euroescéptico de izquierdas Stacilo!, ¡Basta!, encabezado por los comunistas y los socialdemócratas (4,3 por ciento), ya por debajo del 5 por ciento mínimo que establece la legislación electoral para obtener representación.

Estos porcentajes se traducen en que el partido de Babis tendrá 81 de los 200 escaños del Parlamento checo, mientras que SPOLU se hará con 52 puestos. En tercer lugar queda STAN, con 22 representantes; el Partido Pirata es el siguiente con 18 y los partidos de extrema derecha SPD y AUTO tendrán 14 y 13 representantes, respectivamente.

Tras conocerse los resultados, Babis ha asegurado que intentará formar un gobierno monocolor y que contactará con el SPD y AUTO, posiblemente para buscar apoyos puntuales que le den estabilidad.

"Vamos a formar gobierno rápidamente" tras el "histórico" éxito electoral de su formación, "un equipo unido", ha declarado Babis, que ha agradecido el apoyo en las urnas. Además, ha anunciado que su gobierno rendirá cuentas públicas de su labor cada seis meses.

El primer ministro saliente, Petr Fiala, ha felicitado ya al partido ANO de Babis por su victoria electoral y ha reconocido que formar gobierno con la actual situación no será posible.

Con estos resultados, el partido de Babis podría tener que negociar para lograr la mayoría parlamentaria y lograr la investidura y ya se especula con posibles socios de coalición. Desde el SPD, su vicepresidente, Radim Fiala, ha inicado que el ANO negociará "con cualquiera". "Es cierto. Negociarán, pero ya veremos si con el SPD en su conjunto o si elegirán a ciertas personas o partidos de la lista de candidatos del SPD", ha indicado en declaraciones recogidas por el periódico checo 'Lidové'.

Los resultados finales serán analizados por la Comisión Estatal Electoral el próximo lunes y, posteriormente, serán publicados de forma oficial. En caso de que exista la necesidad de presentar recursos, el plazo para ello se abrirá a partir del miércoles.