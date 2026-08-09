El ébola deja ya más de 1.900 muertos y más de 4.200 casos confirmados en República Democrática del Congo

Archivo - KINSHASA, June 10, 2026 -- Medical workers in protective suits conduct disinfection work before carrying medical supplies against the Ebola epidemic in Mongbwalu, Ituri province, the Democratic Republic of the Congo, June 9, 2026. The number - Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El peor brote de ébola jamás registrado en República Democrática del Congo ha causado ya, desde su declaración a mediados de mayo, 1.916 muertos y 4.209 casos confirmados, según el nuevo balance vespertino del Instituto de Salud Pública del país africano, que abarca hasta el pasado viernes y suma unos 50 fallecimientos y 150 casos adicionales desde la última estimación publicada esta mañana.

La Organización Mundial de la Salud avisó a finales de la semana pasada de la extrema gravedad de la situación. El brote se concentra en la provincia septentrional de Ituri, escenario de ataques de milicias que han puesto a la población en fuga y dificultado inmensamente a los equipos médicos sus tareas de contención.

El brote "se está intensificando, con transmisión sostenida y un aumento continuo de los casos y las muertes notificadas", avisó la OMS el pasado fin de semana mientras su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió el jueves mismo de la necesidad de intensificar de manera "urgente" y "masiva" la respuesta al ébola en el país.

Este brote de la cepa Bundibugyo, para la cual todavía no existe vacuna aprobada, fue declarado el pasado 15 de mayo y, según el Instituto, se mantiene en las cinco provincias afectadas: Alto Uélé, Ituri (epicentro del brote), Kivu Norte, Kivu Sur y Tshopo, con 53 zonas sanitarias impactadas por el virus, dos más que en la última valoración.