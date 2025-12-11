Guterres alerta de que la escalada en RDC "podría socavar" los esfuerzos para poner fin al conflicto

BUGARAMA, Dec. 7, 2025 -- A displaced woman from the Democratic Republic of the Congo (DRC) sits on a bus heading for a refugee camp in the town of Bugarama in neighboring Rwanda, on Dec. 5, 2025. The March 23 Movement (M23) rebels have expanded their op - Europa Press/Contacto/Zanem Nety Zaidi

El jefe de la ONU apunta a que "aumenta el riesgo de una conflagración regional más amplia"

Ruanda sostiene que 20.000 militares burundianos agravan la crisis y el M23 les acusa de "atrincherarse" en territorio congoleño

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha alertado este jueves de que la escalada en el este de República Democrática del Congo (RDC) tras la reciente ofensiva del Movimiento 23 de Marzo (M23) en Kivu Sur "podría socavar" los esfuerzos para poner fin al conflicto, en el marco de los combates registrados durante los últimos días en la zona.

"(Guterres) está profundamente alarmado por la escalada de violencia en Kivu Sur y sus consecuencias humanitarias, incluido el desplazamiento de más de 200.000 personas desde el 2 de diciembre. Condena enérgicamente la ofensiva del (M23) en varias localidades de la provincia (...), que ha causado víctimas civiles", ha declarado su portavoz adjunto, Farhan Haq, en un comunicado.

El jefe de la ONU ha exigido un "cese inmediato e incondicional de las hostilidades" y ha subrayado que "esta escalada podría socavar gravemente los esfuerzos para lograr una solución sostenible de la crisis y aumentar el riesgo de una conflagración regional más amplia". Así, ha instado a las partes a "cumplir con sus compromisos adquiridos".

Por último, ha señalado que Naciones Unidas está "plenamente movilizada para trabajar con sus socios a fin de garantizar la prestación de ayuda humanitaria a quienes la necesitan" y ha reiterado su disposición a seguir apoyando los esfuerzos diplomáticos en curso para restablecerla paz en el este" del país africano y la región.

LA UA INSTA A PRIORIZAR UNA SOLUCIÓN POLÍTICA

La Unión Africana ha instado a "todas las partes interesadas a actuar con moderación y a priorizar una solución política", después de lamentar "profundamente estos enfrentamientos y la violencia perpetrada contra la población civil, que contradicen el impulso generado por el acuerdo marco de Doha y el 'Acuerdo de Washington' entre RDC y Ruanda.

El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmud ali Yusuf, ha indicado en un comunicado que "sigue con profunda preocupación la evolución de la situación en la región de los Grandes Lagos, en particular los acontecimientos en Kivu Sur", así como en la provincia burundesa de Cibitoke.

Así, ha expresado su solidaridad, y de la UA, con las poblaciones civiles afectadas, y ha reiterado "la postura sostenida desde hace tiempo" por el organismo regional "de que una paz duradera en la región" se basa en "el pleno respeto de la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados", por lo que ha reiterado su condena a "cualquier intento de establecer una administración paralela".

Yusuf ha pedido también a todos los Estados de la región a cumplir el pacto de no agresión y ha reafirmado la "disposición de la Unión Africana a colaborar estrechamente con todas las partes interesadas regionales e internacionales con miras a revitalizar el diálogo regional sobre seguridad destinado a poner fin a la inestabilidad" en la zona.

M23 DENUNCIA "UNA CAMPAÑA DE EXTERMINIO" DE BURUNDI EN LA ZONA

Por su parte, el M23 ha avisado de que, tras tomar el control de la ciudad de Uvira en la víspera, "algunas fuerzas burundesas han regresado a su territorio nacional, mientras que otras se han atrincherado" en la zona.

"Desde la madrugada de este jueves, estos elementos atrincherados (...) han relanzado, con una brutalidad inaceptable, su campaña de exterminio contra nuestros compatriotas tutsis", ha denunciado, alegando que "lanzan bombas a ciegas y utilizan artillería pesada que mata a civiles inocentes".

Entre las víctimas, según el grupo armado, habría mujeres y niños. Además, ha apuntado a que estas acciones "sumen a la región en una crisis humanitaria de una gravedad sin precedentes", tal y como ha indicado el M23 en su perfil de la red social X.

KAGAME: 20.000 MILITARES BURUNDIANOS AGRAVAN LA CRISIS

En este sentido, el presidente ruandés, Paul Kagame, durante un discurso tras una ceremonia de toma de posesión de nuevos miembros del Gobierno, ha acusado a Burundi de escalar el conflicto con el despliegue de más de 20.000 tropas en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, donde supuestamente han estado matando civiles.

"Uno se pregunta qué hacen estos burundeses en esos lugares bombardeando y asesinando a residentes", ha declarado, criticando que, sin embargo, la comunidad internacional se apresura en culpar a Ruanda tras la reciente captura de Uvira por parte del M23 y siguen recibiendo amenazas y sanciones, según recoge 'The New Times'.

Kagame ha revelado que en otras ocasiones ha hablado personalmente con el presidente de Burundi, Evariste Ndayishimiye, sobre la presencia de sus militares, especialmente en zonas alejadas de la frontera común, donde alegaba que estaba el origen de las amenazas a su seguridad. Según el mandatario ruandés, su homólogo burundés ha negado tener tropas allí.

El M23, integrado principalmente por tutsis congoleños, lanzó este año una ofensiva que recrudeció el conflicto y por la que logró tomar las capitales de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, provocando airadas acusaciones de RDC contra Ruanda, que por su parte denuncia que Kinshasa reprime a los tutsis congoleños con apoyo de grupos armados como las FDLR y otras milicias locales.