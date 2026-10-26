El número de casos confirmados de ébola en RDC roza el umbral de los 10.000, con más de 4.800 muertos

KINSHASA, Oct. 21, 2026 -- Medical workers carry out disinfection work at an Ebola treatment center in Bunia, capital of Ituri Province in the Democratic Republic of the Congo (DRC), on Oct. 18, 2026. The Africa Centers for Disease Control and Preventi - Xin Huashefa / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de casos confirmados de ébola en República Democrática del Congo (RDC) a causa del brote declarado a mediados de mayo roza ya el umbral de los 10.000, con cerca de 90 registrados durante las últimas 24 horas, mientras que la cifra de fallecidos superó ya la barrera de los 4.800, siendo desde hace meses el más mortífero en la historia del país africano.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha señalado en su último boletín que hasta ahora se han confirmado 9.064 casos y 4.841 muertos, con 88 contagios y 38 fallecidos durante el último día, para una tasa de letalidad del 48,6%.

Así, ha recalcado que el epicentro del brote sigue siendo la provincia de Ituri --una de las ocho afectadas, junto con Kivu Norte, Kivu Sur, Alto Uélé, Bajo Uélé, Tshopo, Ubangi Sur y Ubangi Norte--, con un 72% de los contagios, si bien durante el último día solo registró el 55% del total.

Por otra parte, ha manifestado que hasta la fecha 2.670 personas se han recuperado de la enfermedad y han recibido el alta, mientras que 1.008 se encuentran hospitalizadas o en aislamiento, con una tasa de seguimiento de los contactos del 87,1%, al alza durante los últimos días.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante las últimas semanas se han confirmado además casos en Kenia y Nigeria vinculados al brote en RDC, provocado por la cepa Bundibugyo --que no tiene vacuna ni tratamiento aprobado--, lo que ha llevado a varios países de la región a reforzar la vigilancia para intentar contener la propagación de la enfermedad.

Por su parte, la oficina del coordinador de Naciones Unidas para la respuesta frente al ébola, Julien Harneis, ha condenado el asesinato el sábado de un enfermero que era parte de las labores de contención del virus en un ataque perpetrado en Bafwasende, situada en la provincia de Tshopo (centro).

"Extiendo mis sinceras condolencias a la familia y colegas del enfermero el 24 de octubre por manifestantes en Bafwasende cuando trabajaba en la respuesta contra el ébola", ha señalado, antes de condenar "firmemente" el ataque y reclamar una investigación "exhaustiva".

"Pido a las comunidades que protejan a los trabajadores sanitarios y permitan que lleven a cabo su trabajo de forma segura", ha recalcado en un comunicado, un mensaje respaldado por el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha condenado el ataque, que dejó además a otro trabajador sanitario gravemente herido.

Tedros ha deseado una "pronta recuperación" al herido, quien se encuentra hospitalizado, y ha agregado a través de un mensaje publicado en redes sociales que "todos los que trabajan para proteger a las comunidades frente a esta enfermedad mortal deben poder trabajar con dignidad y seguridad". "Los trabajadores sanitarios han de ser siempre protegidos", ha apostillado.

El suceso ha tenido lugar menos de un mes después de que Marie-Celestin Karondwa, un político de la Unión para la Democracia y el Progreso Social (UDSP) del actual presidente, Félix Tshisekedi, fuera linchado en su vivienda en Butembo tras defender la respuesta de las autoridades al brote de ébola, según denunció su formación.

La inseguridad y el escepticismo de parte de la población en las zonas afectadas por el brote han sido uno de los obstáculos a la respuesta de las autoridades y sus socios internacionales a la hora de intentar contener el brote, causado por la cepa Bundibugyo, que no cuenta con vacuna ni tratamiento aprobado, lo que igualmente dificulta una contención de la enfermedad.