La ONU declara un brote de ébola con 80 muertes sospechosas en una de las provincias más violentas de RDC

Archivo - Un centro de tratamiento contra el ébola en Beni, República Democrática del Congo (RDC) - Kitsa Musayi/dpa - Archivo

Uganda confirma al menos un fallecido el 14 de mayo por un caso importado

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) - El principal organismo sanitario de África ha confirmado este viernes un nuevo brote de ébola en la provincia de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC), con unos 245 casos y 80 muertes sospechosas, incluidas cuatro ya confirmadas por pruebas de laboratorio, más un fallecido adicional en Uganda.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que se trata de la variante bundibugyo y, en su último balance, constata que ha dejado ya un total de 80 muertes sospechosas en Ituri, una provincia asolada por la actividad de uno de los grupos armados más violentos de África: las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas a Estado Islámico y responsables cada año de cientos de muertos en ataques armados por toda la zona.

"Un equipo de expertos de la OMS ya se encontraba en Ituri para apoyar las investigaciones que condujeron a la confirmación del brote y ha comenzado a colaborar con las autoridades sanitarias nacionales y provinciales para reforzar las medidas de control del brote y prevenir una mayor propagación del virus", añade el comunicado de este sábado de la OMS.

La sección de la OMS en Uganda ha confirmado también este sábado un fallecido por un caso importado de bundibugyo: un hombre congoleño de 59 años, ingresado en un hospital de la capital, Kampala, el 11 de mayo con fiebre, dificultad respiratoria y síntomas relacionados, que murió tres días después.

"El caso se originó en la República Democrática del Congo y, hasta la fecha, no se ha confirmado ninguna transmisión local", ha añadido la agencia médica de la ONU.

De vuelta a RDC, los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África) han indicado en un comunicado que hasta ahora se han detectado 246 casos sospechosos, principalmente en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara. "Hay informaciones sobre casos sospechosos en Bunia, a la espera de confirmación", ha agregado.

Así, han subrayado que "tras consultas con el Ministerio de Sanidad de RDC y el Instituto Nacional de Salud Pública, los resultados preliminares de laboratorio del Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB) de Kinshasa detectaron el virus del ébola en trece de las 20 pruebas analizadas".

El director general de los África CDC, Jean Kaseya, ha recalcado su "solidaridad" con las autoridades y el pueblo congoleño "en su respuesta a este brote". "Dado el movimiento de población entre las zonas afectadas y los países vecinos, una rápida coordinación regional es esencial", ha argumentado.

"Estamos trabajando con RDC, Uganda, Sudándel Sur y nuestros socios para fortalecer la vigilancia, la preparación y la respuesta, y para ayudar a contener el brote lo más rápidamente posible", ha dicho, en referencia a la gran cantidad de desplazados y refugiados que huyen de la violencia en esta zona del país africano.

En este sentido, Kaseya ha hecho hincapié en que el organismo está preparando apoyo en todos los ejes de respuesta, incluida la coordinación a través de mecanismos de operaciones de emergencia, vigilancia digital y gestión de datos, preparación transfronteriza, coordinación entre laboratorios, labores de prevención y control de infecciones y comunicación de riesgos.

Kaseya ha reclamado por ello a las comunidades en las zonas de riesgo que sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias, informen rápidamente de cualquier síntoma, eviten los contactos directos con casos sospechosos y apoyen a los equipos de respuesta frente al brote.

Las autoridades de RDC declararon en diciembre de 2025 el fin del último brote de ébola registrado en el país en dicho caso en Bulapé, en la provincia de Kasai, tras registrar 45 muertos y 64 caso, una vez transcurridos 42 días desde el alta del último paciente diagnosticado.

RDC es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.

La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, con los síntomas iniciales, que pueden aparecer de forma repentina, siendo fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.

La OMS resalta que, además de la importancia de la activación de las campañas de vacunación, las actividades de control del brote, incluida la implicación de la población, es "fundamental" para contener su propagación y limitar su presencia geográfica.