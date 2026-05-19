RDCongo.- AMP.- La UA eleva a más de 100 las muertes ligadas al brote de ébola y declara la emergencia continental

BEIJING, May 17, 2026 -- A health worker wearing a mask is seen at the general reference hospital in Rwampara in eastern Democratic Republic of the Congo, on May 16, 2026. The death toll from the latest Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Co - Europa Press/Contacto/Xinhua

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) ha elevado este lunes a más de 100 las muertes asociadas a la epidemia de ébola causada por la cepa Bundibugyo en República Democrática del Congo (RDC) y Uganda y ha declarado el brote como una Emergencia de Salud Pública de Interés Continental (ESPC).

"Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) (...) han declarado oficialmente el brote de la enfermedad del virus del ébola de Bundibugyo, que afecta a RDC y Uganda, como una Emergencia de Salud Pública de Interés Continental", ha anunciado la agencia en un comunicado.

La declaración, ha explicado, faculta a la organización para "liderar y coordinar las respuestas a emergencias de salud pública significativas en todo el continente", y llega tras amplias consultas en el seno de la Unión Africana y con los Estados miembros "afectados o en riesgo". Además, está basada en las recomendaciones de su Grupo Consultivo de Emergencia (GCE) ante "la evolución de la situación epidemiológica, los riesgos regionales, la capacidad de respuesta y las implicaciones de la cepa".

"Hasta la fecha, se han notificado aproximadamente 395 casos sospechosos y 106 muertes asociadas" al brote, ha apuntado la agencia, que ha precisado que la mayoría de ellas corresponden a República Democrática del Congo y "principalmente a las zonas sanitarias de Mongwalu, Rwampara y Bunia", ubicadas en la nororiental provincia de Ituri.

En cuanto a la vecina Uganda, hasta el momento se han registrado dos posibles casos y una muerte vinculada a la cepa Bundibugyo, todos ellos en la capital del país, Kampala.

Los CDC de África se han mostrado "profundamente preocupados por el alto riesgo de propagación regional", alegando como razones de alerta un "intenso movimiento poblacional transfronterizo, la movilidad relacionada con la minería, la inseguridad en las zonas afectadas, las débiles medidas de prevención y control de infecciones, las muertes comunitarias ocurridas fuera de los sistemas formales de salud y la proximidad de las zonas afectadas a Ruanda y Sudán del Sur".

"Este brote se está produciendo en uno de los entornos operativos más complejos del continente, caracterizado por la inseguridad, la movilidad de la población, la fragilidad de los sistemas de salud y la escasez de contramedidas médicas", ha alertado la directora de la organización, la doctora Jean Kaseya, que ha hecho un llamamiento a la "colaboración" de los Estados miembros de la Unión Africana con los CDC, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y los países afectados.

Remarcando que "la seguridad sanitaria de África es indivisible", Kaseya ha urgido a todas las partes involucradas a "actuar con prontitud, actuar juntos y actuar con base en la ciencia". Del mismo modo, ha resaltado la necesidad de movilizar instituciones, voluntades y recursos, y ha defendido la declaración alegando que fortalecerá la coordinación regional, agilizará los procesos y acelerará las actividades de preparación en los países vecinos considerados de alto riesgo de transmisión.

Precisamente sobre esta decisión, el presidente del Grupo Consultivo de Emergencia, Salim Abdool Karim, ha razonado la medida señalando que "el GCE ha revisado cuidadosamente la evidencia epidemiológica, el perfil de riesgo regional y las realidades operativas que rodean este brote" y ha estimado que "la interconexión de la transmisión entre RDC y Uganda, junto con los desafíos que plantean la inseguridad y el movimiento transfronterizo, requieren una acción continental coordinada y urgente".

La declaración de la agencia sanitaria de la Unión Africana llega dos días después de que la OMS declarara la referida epidemia como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), cuando los casos sospechosos y las muertes asociadas rondaban los 250 y 80, respectivamente. Además, advirtió que, a diferencia de otras cepas del ébola, "actualmente no existen tratamientos ni vacunas aprobados específicos para la cepa Bundibugyo", lo que convierte el brote en un evento extraordinario.

Tras su anuncio, la OMS anunció la llegada a la capital de Ituri, Bunia, de casi siete toneladas de suministros y equipos médicos de emergencia junto con un equipo de 35 expertos de la agencia sanitaria de la ONU y del Ministerio de Sanidad congoleño para apoyar la respuesta en primera línea contra el ébola en la provincia congoleña.

UNICEF MUESTRA SU "PROFUNDA PREOCUPACIÓN"

Por su parte, UNICEF se ha mostrado "profundamente preocupado" por los brotes de ébola en RDC y Uganda, antes de resaltar que la situación demuestra la urgencia de apoyar a los gobiernos en sus medidas de respuesta para contener su propagación.

El organismo ha manifestado que, además, no hay vacuna ni tratamiento aprobado para la cepa Bundibugyo, identificada como la responsable del brote y menos común que la cepta Zaire, para la que sí existen vacunas.

Así, ha argumentado que el contexto de seguridad, las continuas restricciones de acceso y la alta movilidad de la población aumentan el riesgo de una rápida transmisión en las zonas afectadas y vecinas, al tiempo que ha apuntado que los niños son especialmente vulnerables a las consecuencias de los brotes de ébola, incluyendo la interrupción de los servicios esenciales, la pérdida de familiraes, el estigma, el sufrimiento psicosocial y el aumento de los riesgos para la salud.

UNICEF ha confirmado además la movilización a Bunia, capital de Ituri, de unas 50 toneladas de suministros para la prevención y el control de infecciones, equipos de protección personal, pastillas potabilizadoras y tanques de agua, antes de adelantar que un equipo de respuesta rápida llegará también a la ciudad para respaldar los esfuerzos en marcha.

En este sentido, ha esgrimido que ha activado su máxima escala de emergencia y ha hecho hincapié en que se necesitan "urgentemente" más recursos y capacidad para garantizar una cobertura efectiva, especialmente en zonas de difícil acceso, así como "acceso humanitario inmediato, seguro y sostenido a las comunidades afectadas".

"La acción rápida, la participación comunitaria y el apoyo constante al personal en primera línea y a los trabajadores de salud comunitarios, quienes también se enfrentan a riesgos significativos, serán fundamentales para proteger a los niños y prevenir una mayor propagación", ha zanjado.