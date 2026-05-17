Archivo - October 19, 2025, Goma, North-Kivu, Democratic Republic of the Congo: 10-11-2025, Democratic Republic of the Congo, DRC, Goma city, urban traffic - Europa Press/Contacto/David Allignon - Archivo

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El brote de ébola declarado esta semana en República Democrática del Congo (RDC) ha llegado a la provincia de Kivu Norte, escenario de un largo conflicto entre el Ejército y las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23), con la detección del primer caso confirmado en la ciudad de Goma, la capital provincial, en manos del grupo guerrillero desde el año pasado.

Horas después de que el director del Instituto Nacional de Investigación Biomédica del Congo (INRB), Jean-Jacques Muyembe, avanzara que había conocimiento un caso identificado en la ciudad, el gobernador rebelde de esta enormemente conflictiva provincia del noreste del país, Bahati Musanga Erasto, ha confirmado finalmente la situación en un comunicado: el paciente llegó enfermo a Goma desde la capital de la vecina provincia de Ituri, Bunia, epicentro del brote que habría dejado ya al menos 80 muertos.

"Tras la confirmación de este caso", ha anunciado Musanga Erasto, "las autoridades provinciales, en coordinación con los servicios de salud y centros médicos locales, activaron de inmediato los mecanismos de respuesta para prevenir la propagación de la enfermedad en las zonas bajo la administración del M23 y de la Alianza del Río Congo", el brazo político del movimiento armado.

La región de Kivu lleva meses bajo el caos. Tanto Goma como la capital de Kivu Sur, Bukavu, se encuentran bajo control del M23. Aunque existe un proceso internacional de mediación de alto el fuego, los intercambios de bombardeos son constantes, como también lo son los éxodos de gente entre las poblaciones de la región.

La situación humanitaria es crítica como demuestra el hecho de que tanto Gobierno como rebeldes han reconocido, en uno de los pocos consensos de las negociaciones, la necesidad de consolidar lo antes posible rutas de ayuda humanitaria, todavía muy inestables.

El gobernador rebelde de Kivu Norte asegura que el paciente "ha sido tratado y aislado de acuerdo con los protocolos sanitarios vigentes" y que "se están llevando a cabo operaciones de rastreo de contactos y seguimiento para identificar rápidamente a todas las personas que pudieron haber estado expuestas". Existen, según Musanga Erasto, "equipos de vigilancia médica y epidemiológica" que "permanecen movilizados en todo el territorio afectado".

LA PORCIÓN DE KIVU SUR BAJO CONTROL REBELDE ENDURECE LA SEGURIDAD

A las pocas horas del anuncio, la gobernación rebelde de la vecina provincia de Kivu Sur ha confirmado la puesta en marcha de un protocolo especial de seguridad, particularmente en Bukavu, para impedir la propagación del virus.

En un comunicado publicado en redes sociales, la Gobernación Provincial informa a la población que, tras la alerta sanitaria, "las medidas de prevención, vigilancia y respuesta en toda la provincia se han reforzado a partir de hoy".

Por ello, "se ha establecido un grupo de trabajo multisectorial para garantizar la coordinación de los esfuerzos de prevención" y, con este fin, "los servicios de salud provinciales, en coordinación con las autoridades administrativas y de seguridad y los socios de salud, han activado mecanismos de vigilancia epidemiológica".

Como en el norte, han sido activados "equipos de vigilancia médica y sanitaria para garantizar el seguimiento, la concienciación de la comunidad y el control de las medidas de higiene en las diferentes zonas sanitarias de la provincia".