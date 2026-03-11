RDCongo.- AMP2.- Muere una trabajadora francesa de UNICEF en un ataque con un dron contra Goma, en el este de RDC

Archivo - Fotografía de archivo del logo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) - Angelika Warmuth/dpa - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una trabajadora francesa del Fondo de Naciones Unidas contra la Infancia (UNICEF) ha muerto este miércoles a causa de un ataque con un dron contra la ciudad de Goma, situada en el este de República Democrática del Congo (RDC) y controlada por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), un suceso en el que ha resultado alcanzado un edificio residencial en el que viven trabajadores humanitarios y personal de la Unión Europea (UE).

"Una trabajadora francesa de UNICEF ha sido asesinada en Goma", ha confirmado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien ha trasladado sus condolencias a su familia, seres queridos y colegas. "Pido que se respete el Derecho Humanitario y al personal que está sobre el terreno y trabaja para salvar vidas", ha apuntado en un mensaje a través de sus redes sociales.

La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, se ha mostrado "devastada" e "indignada" por la muerte de la trabajadora del organismo, a la que identifica como Karine Buisset.

"Mis pensamientos inmediatos están con la familia, sus seres queridos y los colegas de UNICEF", ha subrayado, al tiempo que ha esgrimido que "los civiles, incluidos los trabajadores humanitarios, nunca deben ser atacados".

El organismo ha destacado en un comunicado publicado posteriormente que este "presunto ataque con drones" ha alcanzado "un edificio que alojaba a trabajadores humanitarios en Goma", al tiempo que ha destacado que "Karine era una trabajadora humanitaria comprometida que trabajó incansablemente para apoyar a los niños y niñas y a las familias afectadas por conflictos y crisis".

"Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y sus compañeros en este momento extremadamente difícil. UNICEF continúa recopilando más información sobre este trágico hecho. Es un doloroso recordatorio de que los trabajadores humanitarios, que actúan con valentía para ayudar a quienes más lo necesitan, deben estar siempre protegidos", ha zanjado.

El representante residente de UNICEF en RDC, John Agbor, se ha mostrado "profundamente conmocionado" por el suceso. "Karine, una trabajadora humanitaria comprometida, dedicó su trabajo a proteger a los más vulnerables. Mis condolencias están con su familia, seres queridos y colegas", ha destacado.

En esta línea, el director regional del organismo para África occidental y central, Gilles Fagninou, ha apuntado en sus redes sociales que "esta tragedia recuerda los riesgos a los que hacen frente los equipos sobre el terreno".

"La protección de los civiles, incluido el personal humanitario, debe seguir siendo una prioridad absoluta. Nuestro más sentido pésame a la familia de Karine Buisset y a nuestros equipos en Goma y en RDC", ha sostenido.

LA ONU EXIGE UNA INVESTIGACIÓN

Por su parte, el jefe en funciones de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en RDC (MONUSCO), Bruno Lemarquis, ha condenado firmemente el aumento de la violencia en el este de RDC, incluido el ataque con drons kamikaze contra Goma, antes de afirmar que el ataque se ha saldado además con la muerte de otros dos civiles.

"Condeno en los términos más contundentes el uso de armas, incluidos drones armados que ponen en peligro a poblaciones civiles y al personal de la ONU. Este incremento de la violencia es profundamente preocupante", ha argüido Lemarquis, según un comunicado publicado por la MONUSCO.

Así, ha extendido sus condolencias a las familias y seres queridos de los fallecidos y ha rendido tributo a la dedicación y profesionalidad del personal de la ONU que trabaja en el país africano, antes de recordar que los ataques contra personal del organismo internacional puede equivaler a crímenes de guerra.

Lemarquis ha reclamado por ello que se aclaren las circunstancias del ataque, sobre el que las autoridades de RDC no se han pronunciado, lo que pasa por "una investigación, rápida, independiente y creíble para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia".

"Reclamamos a todas las partes que cesen inmediatamente las hostilidades, en línea con su compromiso con el espeto al alto el fuego; que prioricen el camino hacia una solución política y el diálogo para proteger a las poblaciones civiles; y que capitalicen los avances logrados recientemente en el marco de los esfuerzos de paz", ha remachado.

REACCIÓN DE LA UE

Por su parte, la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha subrayado que "un dron ha alcanzado un edificio residencial en Goma, RDC, donde viven trabajadores humanitarios y personal de la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea".

"Todas las partes deben cumplir sus compromisos. Los trabajadores humanitarios nunca han de ser un objetivo. El Derecho Internacional Humanitario debe ser respetado, siempre", ha manifestado en sus redes sociales, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del ataque contra Goma.

El M23 ha acusado a las autoridades de RDC de este "ataque terrorista" y ha indicado que hay tres muertos confirmados, entre ellos la citada trabajadora de UNICEF. Así, el grupo ha acusado "al régimen de Tshisekedi Tshilombo --en referencia al presidente congoleño, Félix Tshisekedi--" de "un ataque contra la ONU y la UE".

En este sentido, ha reseñado que este ataque ha sido lanzado contra un lugar "muy alejado de la línea del frente" y ha añadido que "este acto de agresión supone una provocación intolerable que afecta a una zona urbana densamente poblada, poniendo deliberadamente en peligro a miles de civiles inocentes".

El M23, que se hizo con el control de Goma en enero de 2025 en el marco de una ofensiva en el este de RDC, acusó el 25 de febrero al Ejército de lanzar una "ofensiva a gran escala" en la zona, incluidos ataques contra "zonas densamente pobladas", a pesar del alto el fuego en vigor para intentar contener el conflicto.

El grupo rebelde --apoyado por Ruanda e integrado principalmente por tutsis congoleños-- se hizo en 2025 con el control de gran parte de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, incluidas sus respectivas capitales, Goma y Bukavu, en medio de una ofensiva que elevó las tensiones entre Kinshasa y Kigali y dio pie posteriormente a un proceso de negociaciones para evitar la expansión del conflicto en la región.