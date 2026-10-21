Médicos Sin Fronteras reclama la inclusión de los niños en los estudios de tratamientos para ébola Bundibugyo

Centro de tratamiento del ébola en Kitatumba. - LUCIE RINGUÉ/MSF

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha reclamado a las autoridades nacionales, instituciones de investigación, empresas farmacéuticas y financiadores internacionales la inclusión de los niños en los estudios que evalúan tratamientos frente al ébola Bundibugyo, con el objetivo de garantizar su acceso rápido.

"Sin embargo, en el brote actual, los niños siguen quedando rezagados, con un acceso muy limitado a los ensayos y campañas de vacunación, así como a las últimas innovaciones terapéuticas, a pesar de soportar una carga significativa de la enfermedad", ha aseverado el epidemiólogo y subdirector de operaciones de MSF, Guyguy Manangama.

Según ha detallado la organización, los niños se han visto afectados "de manera desproporcionada" por este brote, que afecta principalmente a la República Democrática del Congo (RDC). Los profesionales de MSF han observado desde el terreno unas tasas de mortalidad "alarmantemente elevadas" entre los menores.

El centro de investigación epidemiológica de MSF, Epicentre, ha detallado que la situación es "especialmente preocupante" en la región de Kivu Norte, donde el 24 por ciento de los casos confirmados por el brote actual corresponden a niños menores de cinco años y el 13 por ciento del total a niños menores de un año.

Mientras, en la provincia de Ituri, el porcentaje de menores de cinco años desciende al 13 por ciento, que en cualquier caso la organización sigue calificando como "muy alto", al tiempo que el de niños menores de un año representa un seis por ciento del total.

Respecto a las tasas de letalidad, en el Centro de Tratamiento de Ébola (CTE) de MSF en Butembo, en Kivu Norte, se ha notificado, entre junio y septiembre, la muerte de 24 de los 30 niños que estuvieron ingresados, la mayoría de ellos menores de cinco años.

FALTA DE RECURSOS

Según los responsables médicos de MSF, la rápida progresión de la enfermedad en las comunidades y el acceso limitado a la atención especializada en los centros de salud están contribuyendo a estas tasas de mortalidad infantiles.

La coordinadora de MSF en Butembo, Stéphanie Hoffmann, ha señalado las carecias de conocimiento y experiencia en los centros de Atención Primaria, así como la falta de herramientas y medidas de prevención y control de infecciones para identificar y gestionar de forma segura los casos sospechosos.

"La mayoría de los casos pediátricos ingresados en nuestro CTE de Butembo durante el verano ya habían sido hospitalizados por otras enfermedades en otros centros médicos durante los días o semanas previos a su ingreso. Sus familiares no padecían ébola, por lo que es muy probable que estos niños contrajeran la enfermedad dentro de los centros sanitarios", ha explicado.

En este contexto, la entidad ha urgido a reforzar las medidas de prevención y control, garantizar la disponibilidad de equipos de protección individual (EPI) y potenciar la formación del personal sanitario en los centros de salud no especializados en ébola que se encuentren en las zonas de riesgo.

"Además de los enormes retos que plantea la atención a los pacientes infantiles, los centros médicos se enfrentan a la falta de directrices sobre la dosificación pediátrica y a la escasa disponibilidad de formulaciones de medicamentos en fase de investigación adaptadas a los niños. La atención médica, la gestión y la investigación deben centrarse firmemente en los niños", ha subrayado Guyguy Manangama.

Más allá del ébola, MSF ha advertido de que las interrupciones en los servicios sanitarios esenciales pueden aumentar rápidamente los riesgos derivados de enfermedades que son prevenibles mediante vacunación, así como la desnutrición y otras enfermedades infantiles comunes.