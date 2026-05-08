RDCongo.- Mueren 15 personas en RDC en un nuevo ataque achacado a un grupo vinculado a Estado Islámico

Archivo - Soldados en Masisi, en la provincia de Kivu Norte, en el este de República Democrática del Congo (RDC) - ALAIN UAYKANI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos 15 personas han muerto en un nuevo ataque perpetrado por supuestos miembros de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico, en una localidad situada en la provincia de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC), según han confirmado las autoridades.

El ataque, lanzado contra Biakato, en el territorio de Mambasa, ha provocado además un desplazamiento de población en la zona y una operación por parte de las fuerzas de seguridad para intentar capturar a los responsables, que huyeron de la localidad tras el asalto, tal y como ha recogido la emisora congolaña Radio Okapi.

El administrador del territorio de Mambasa, el coronel Maxime Mpombwa, ha denunciado la existencia de habitantes que colaborarían con las ADF, lo que a su juicio dificulta las operaciones, al tiempo que ha reclamado una movilización popular del lado del Ejército para poder combatir a los yihadistas.

Las ADF surgieron en los años noventa en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde ha asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.