La OMS lamenta la muerte del embajador italiano en RDC en el ataque contra un convoy de la ONU

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha lamentado el ataque perpetrado este lunes contra un convoy de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en República Democrática del Congo (MONUSCO) en los alrededores de la ciudad de Goma, en el que ha fallecido el embajador de Italia en RDC, Luca Attanasio.

"Me entristece profundamente y me preocupa enormemente el ataque perpetrado hoy contra un convoy humanitario en la RDC, que ha causado la muerte de tres personas, entre ellas el embajador italiano. Me gustaría expresar mis más profundas condolencias a sus familias, así como al gobierno y al pueblo de Italia", ha comentado Tedros en rueda de prensa este lunes desde Ginebra (Suiza).

El Ministerio de Exteriores italiano ha señalado que junto a Attanasio ha fallecido un miembro de Carabineros que era parte de la escolta. "El embajador y el militar viajaban a bordo de un vehículo en un convoy de la MONUSCO", ha agregado, tal y como ha recogido la agencia italiana de noticias AdnKronos.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha señalado en un comunicado que la tercera víctima mortal es un conductor de la organización, al tiempo que ha expresado sus condolencias a los familiares de los fallecidos. Asimismo, ha indicado que varias personas han resultado heridas.

"La delegación estaba trabajando desde Goma para visitar un programa de alimentación escolar del PMA en Rutshuru cuando tuvo lugar el incidente", ha manifestado el organismo, que ha añadido que "trabajará con las autoridades nacionales para determinar los detalles detrás del ataque".

Ante esta situación, la ministra de Exteriores de RDC, Marie Tumba Nzeza, ha prometido a Roma que el Gobierno congoleño "hará todo lo posible para descubrir quién ha estado detrás de estas muertes innobles", según Actualité.