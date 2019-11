RDCongo.- RDC cifra en siete soldados y 25 rebeldes de las ADF los muertos tras una semana de operaciones en Beni

Publicado 08/11/2019 21:39:00 CET

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de República Democrática del Congo (RDC) ha cifrado este viernes en siete soldados y 25 presuntos miembros de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) el número de muertos de las operaciones lanzadas hace una semana contra los grupos rebeldes en el territorio de Beni (este).

El comandante de la 'Operación Sokola 1', Ychaligonza Ndugu, ha señalado además que los militares congoleños han logrado hacerse con el control de varias localidades tras la retirada de los rebeldes de las mismas, según el portal local de noticias Actualité.

Así, el portavoz de la operación, Mack Hazukayi, ha detallado que el Ejército ha tomado bases de las ADF en la periferia del Parque Nacional de Virunga, entre ellas varias situadas en el conocido como 'triángulo de la muerte', tal y como ha recogido la emisora Radio Okapi.

Por su parte, la portavoz de la Misión de Naciones Unidas en RDC (MONUSCO), Florence Marchal, ha señalado que los 'cascos azules' apoyará la operación si así lo piden las autoridades del país.

"Es una prerrogativa de los congoleños decidir qué quieren hacer, qué quiere hacer su Ejército. Nuestro mandato no nos obliga a participar en todas las operaciones de las Fuerzas Armadas congoleñas", ha sostenido, en declaraciones al portal Actualité.

"Apoyamos a las Fuerzas Armadas si nos lo piden", ha manifestado, antes de agregar que "esta demanda no ha sido formulada, lo que no significa que no se trabaje unidos". "Estamos en contacto permanente y podemos aportar apoyo si lo piden", ha remachado.

Durante la jornada del miércoles murieron al menos diez personas, entre ellas siete mujeres, en un ataque perpetrado por presuntos integrantes de las ADF en Beni, situado en la provincia de Kivu Norte.

La milicia de las ADF actúa en RDC desde la década de los noventa y, a pesar de las reiteradas ofensivas lanzadas contra ella, sigue generando violencia en la zona. Está considerado uno de los grupos armados más peligrosos de las varias decenas que operan en el país africano.

Recientemente han surgido informaciones en torno a posibles contactos entre las ADF y el grupo yihadista Estado Islámico, especialmente después de que este grupo reclamara en abril la autoría del que sería su primer ataque en el país africano, así como la formación de una nueva rama en el continente, llamada Provincia de África Central.

Varios grupos armados controlan partes del este de RDC pese a que la guerra de 1998-2003 concluyera formalmente. El conflicto causó millones de muertos, la mayoría víctimas del hambre y las enfermedades.

La violencia armada ha complicado la lucha contra el brote de ébola que se declaró en el este del país --con Kivu Norte como uno de los epicentros-- el año pasado. Desde entonces se han registrado ataques contra instalaciones médicas y personal sanitario.