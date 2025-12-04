EEUU anuncia que RDC y Ruanda firmarán este jueves un "acuerdo de paz" en la Casa Blanca

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha anunciado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves a los presidentes de Ruanda, Paul Kagame, y República Democrática de Congo, Félix Tshisekedi, para firmar el "acuerdo de paz" suscrito en junio por sus respectivos ministros de Exteriores.

"Este jueves, el presidente Trump recibirá a los presidentes de la República de Ruanda y República Democrática de Congo para firmar el histórico acuerdo de paz y económico que él medió", ha declarado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

Por su parte, el portavoz del Gobierno congoleño, Patrick Muyaya, ha recalcado que Kinshasa "está en un proceso de transparencia" y ha adelantado que "todo lo firmado será hecho público". "Tenemos este acuerdo. Algunos pensaron que el presidente (Tshisekedi) venía a firmar otro. El presidente está aquí para ratificar lo hecho por el ministro de Exteriores", ha destacado.

"Hay que destacar que lo que estamos haciendo es con un objetivo preciso, que es el retorno de la paz. "A lo largo de este proceso se han establecido líneas rojas: la soberanía e integridad territorial de RDC y la soberanía sobre nuestros minerales", ha explicado en rueda de prensa, tal y como ha recogido el portal congoleño de noticias 7sur7.

El encuentro entre Kagame y Tshisekedi llegará días después de un último cruce de declaraciones la semana pasada, cuando el presidente ruandés acusó a RDC de negarse a asumir sus responsabilidades en la crisis de seguridad. Por su parte, Muyaya tildó a Kagame de "padre" del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo al mandatario ruandés y afirmando que "en los próximos días habrá oportunidad de hacer un balance de quiénes han cumplido con sus obligaciones para restablecer la paz en esta parte del territorio".

Poco más de dos semanas antes tuvo lugar en Qatar la firma de un acuerdo marco de paz entre ambos bandos, concebido como una extensión por escrito de la declaración de principios acordada en julio, que, en realidad, no se ha puesto en práctica hasta la fecha, dado que tanto las autoridades como el M23 se han acusado mutuamente de seguir violando el alto el fuego.

Las conversaciones arrancaron este año ante el recrudecimiento del conflicto a raíz de una ofensiva del M23, integrado principalmente por tutsis congoleños, que logró tomar las capitales de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, provocando airadas acusaciones de RDC contra Ruanda, que por su parte denuncia que Kinshasa reprime a los tutsis con apoyo de grupos armados como las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) --fundada por hutus huidos tras el genocidio en Ruanda en 1994-- y otras milicias locales.