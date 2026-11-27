Archivo - April 29, 2025, Beni, Congo: Armed forces and pictured in Beni, North Kivu province, DRC Congo, Tuesday 29 April 2025. Belgian minister Prevot is on a diplomatic mission to East and Central Africa from 25 to 29 April to contribute to a lasting s - Nicolas Maeterlinck / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Uganda ha anunciado este viernes que comenzará a retirar sus efectivos de la ciudad de Lubero, en la provincia congoleña de Kivu Norte (este), durante las próximas dos semanas y transferirá las responsabilidades del seguridad a las Fuerzas Armadas de República Democrática del Congo, al tiempo que ha reafirmado su compromiso de combatir a los grupos armados que operan en la zona.

El portavoz militar ugandés, Chris Magezi, ha confirmado que el Ministro de Exteriores de RDC había convocado al embajador de Uganda en Kinshasa para pedir explicaciones por unas recientes declaraciones del jefe del Estado Mayor de Uganda, Muhoozi Kainerugaba, quien respaldó la toma del territorio congoleño de Walikale por el Frente para la Refundación de la Nación (FRN), encabezado por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

No obstante, Magezi ha señalado que la ofensiva conjunta de las fuerzas ugandesas y congoleñas contra las las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) --vinculadas a Estado Islámico-- continúa activa, recalcando que ha obligado a los integrantes del grupo a dispersarse y replegarse hacia el interior del país, al tiempo que ha recordado que Kainerugaba expresó su intención de perseguir al líder de la organización, Musa Baluku, hasta su refugio en Isiro, en la provincia del Alto Uélé.

"Las Fuerza de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF) --nombre oficial del Ejército ugandés-- siguen decididas a perseguir a los remanentes de las ADF y a sus líderes dondequiera que busquen refugio, también en Isiro", ha asegurado en un comunicado publicado a través de redes sociales, haciendo referencia al memorando de entendimiento con Kinshasa que llevó al lanzamiento de la operación 'Shujaa' entre las fuerzas de ambos países.

En esta línea, el portavoz ha denunciado los ataques de otros grupos armados, como las milicias Wazalendo --que combaten del lado de las Fuerzas Armadas congoleñas contra el M23--, contra poblaciones vulnerables y ha denunciado que estas acciones han provocado matanzas de mujeres y niños de las comunidades bahema y tutsi en Ituri y Kivu Norte.

En este contexto, Magezi ha argumentado que Uganda tiene, conforme al Derecho Internacional Humanitario, la responsabilidad de proteger a estas poblaciones y ha asegurado que mantendrá ese compromiso siempre que sea posible.

Por último, ha reiterado el respaldo de las autoridades ugandesas a una solución pacífica al conflicto entre el Gobierno de RDC y los distintos grupos armados. "No apoyaremos ni facilitaremos fuerzas mercenarias extranjeras que trabajen con grupos de milicias violentas para aterrorizar a comunidades vulnerables en el este de la RDC", ha sentenciado.

RDC DESMIENTE EL ANUNCIO DE RETIRADA

Por su parte, el ministro de Estado, Agricultura y Seguridad Alimentaria de RDC, Muhindo Nzangi, ha negado que esté prevista la retirada de las tropas ugandesas de la ciudad de Lubero ni de ninguna otra zona incluida en la operación militar conjunta 'Shujaa'.

"No se contempla ninguna retirada de las UPDF de Lubero, ni de ninguna de las entidades bajo la operación 'Shujaa'", ha aseverado Nzangi a través de redes sociales, en un mensaje en el que ha asegurado que ambos aliados cuentan con "canales oficiales de comunicación" y ha pedido desconfiar de "la propagada del FRN", una coalición ahora encabezada por el expresidente congoleño Joseph Kabila.

Sus declaraciones contradicen así el anuncio previo del Ejército ugandés, emitido después de que , haya provocado esta semana su enésimo conflicto diplomático al declarar su apoyo implícito a las actuaciones del M23 en RDC en unos comentarios en redes sociales que han provocado la convocatoria en protesta del embajador ugandés en Kinshasa.

En un comentario posteriormente eliminado, el general ugandés --quien es además hijo del presidente del país, Yoweri Museveni, y principal favorito para sucederle-- se declaró a favor de que el M23 tomara el control de Walikale, donde llevan días emprendiendo combates contra el Ejército de RDC, asegurando que las fuerzas ugandesas no iban a oponerse a ello.

El general ugandés es conocido por esta clase de comentarios incendiarios. Desde que asumió el cargo ha amenazado con invadir Kenia y Sudán, criticado a medios independientes, "bromeado" con torturar a opositores, solicitado a Turquía un convoy de las mujeres más bellas del país, y ha declarado su deseo de casarse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y, en reiteradas ocasiones, con la cantante estadounidense Beyoncé.