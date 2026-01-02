Recuperan el cuerpo sin vida de un niño tras el ataque contra Járkov (Ucrania) que deja una treintena de heridos

Archivo - July 24, 2025, Kharkiv, Ukraine: 22 people were injured after a ballistic missile struck a residential area in the city of Kharkiv, Ukraine. - Europa Press/Contacto/Edoardo Marangon - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos un niño de tres años ha muerto y otras 30 personas han resultado heridas por un bombardeo atribuido al Ejército de Rusia sobre el centro de la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, según las autoridades locales.

"Acabamos de encontrar el cuerpo de un niño bajo los escombros. La operación de búsqueda y rescate continúa", ha anunciado el alcalde de la localidad, Igor Terejov, a través de su canal de Telegram, horas después de confirmar que "hasta el momento se han confirmado 30 heridos".

Posteriormente, el gobernador de la provincia, Oleg Sinegubov, que ha precisado que el niño tenía tres años, ha trasladado sus condolencias a los seres queridos de la víctima mortal.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha condenado el "atroz" ataque ruso y ha recalcado que al menos dos misiles han impactado contra "una zona residencial". "Uno de los edificios ha sufrido graves daños. Se está llevando a cabo una operación de rescate, con todos los servicios necesarios en el lugar", ha agregado.

"Lamentablemente, así es como Rusia trata la vida y a las personas: siguen matando, a pesar de todos los esfuerzos por parte de los países del mundo, y especialmente de Estados Unidos, en el proceso diplomático. Solo Rusia no quiere que esta guerra termine, y cada día hace todo lo posible para que continúe", ha apuntado.

"Por eso también debe continuar el apoyo a Ucrania, y cada día necesitamos reforzar nuestra defensa aérea, nuestras posiciones y la protección de la vida de las personas. ¡Gracias a todos los que apoyan a Ucrania!", ha zanjado el mandatario a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

En esta línea, el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha descrito como "bárbaro" el ataque y ha alertado de que "puede haber muchas víctimas civiles". "A diferencia de los ficticios 'ataque contra residencias de (el presidente ruso, Vladimir) Putin, este ataque fue muy real y es un crimen de guerra", ha recalcado.

"Esperamos respuestas internacionales contundentes, también por parte de quienes reaccionaron recientemente a las falsificaciones rusas sobre los palacios de Putin", ha dicho, insistiendo en el rechazo de Kiev a las acusaciones desde Moscú sobre un supuesto ataque contra una residencia del mandatario ruso en Nóvgorod.

"Tiene que haber fuerza y unidad para reaccionar ante este terrorismo contra nuestro pueblo", ha subrayado Sibiga en su cuenta en X. "No debe haber tregua en la creciente presión sobre Moscú y el apoyo a Ucrania", ha apostillado, sin que Rusia se haya pronunciado por ahora sobre este último ataque contra Járkov.