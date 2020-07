Reino Unido lanza su sello de calidad turística

Inglaterra elimina la cuarentena para visitantes españoles a partir del 10 de julio

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

VisitEngland, en colaboración con las organizaciones nacionales de turismo de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, ha lanzado este viernes su Sello de Calidad Turística para ofrecer confianza a los consumidores de cara a su reapertura turística.

Además, Inglaterra acaba de anunciar que España forma parte de los destinos con riesgo reducido para la salud pública con los que eliminará la cuarentena a partir del próximo 10 de julio.

El sello 'We're Good To Go' ('Estamos Preparados') significa que los diferentes negocios de la industria turística británica, pueden demostrar que se están adhiriendo a las recomendaciones de sus respectivos gobiernos y autoridades sanitarias, que han desarrollado una auditoria de riesgos frente a COVID-19 y que han llevado a cabo los diferentes procesos requeridos.

El programa es gratuito y acoge a toda la industria turística británica, más de 13.000 negocios se han unido desde su lanzamiento el pasado 24 de junio.

"Nos gustaría trasladar un mensaje de confianza para el consumidor para que pueda disfrutar de unas maravillosas vacaciones británicas este verano y saber que pueden hacerlo de manera segura", explicó el ministro de turismo Nigel Huddleston.

Para obtener la marca, las empresas deben completar una autoevaluación a través de la plataforma online, incluida una lista de verificación que confirme que han implementado los procesos necesarios antes de recibir la certificación We're Good To Go para exhibir en sus instalaciones y en sus plataformas online.

Las empresas en todo el Reino Unido se evalúan de acuerdo con sus respectivas recomendaciones nacionales, incluidos los protocolos de distanciamiento social y limpieza que deben implementarse.

TRABAJAR CON SEGURIDAD.

En Inglaterra, las empresas se alinean con la orientación oficial del gobierno del Reino Unido para el sector, incluido 'Trabajar con seguridad durante COVID-19: Economía de los visitantes'.

Un sistema de alerta que asegura que las empresas poseedoras del sello sean notificadas de cualquier cambio en las recomendaciones oficiales. Un servicio de manejo de llamadas brinda apoyo y los evaluadores también llevarían a cabo verificaciones aleatorias para garantizar el cumplimiento.

La medida se ha desarrollado en colaboración con Tourism Northern Ireland, VisitScotland y Visit Wales para garantizar un enfoque estándar en todo el Reino Unido con la contribución de más de 40 organismos de la industria, incluidos UKHospitality, la Association of Leading Visitor Attractions, British Holiday & Home Parks Association, la British Beer and Pub Association y el National Caravan Council, así como las organizaciones de gestión de destinos en todo el país.

La autoevaluación incluye pautas específicas para sectores que incluyen alojamiento, atracciones para visitantes, restaurantes y pubs, salas de conferencias y eventos de negocios y operadores de tours y autocares con señalización para orientación adicional de la industria y las asociaciones comerciales, según sea necesario.

Junto con el sello de calidad turística, VisitBritain también está lanzando una campaña de información pública 'Know Before You Go' (Infórmate antes de Viajar) para apoyar el turismo en Inglaterra a medida que las empresas comiencen a reabrir, tranquilizando a los visitantes a medida que se levantan las restricciones al verificar qué es seguro hacer y cuándo y proporcionar información sobre destinos y servicios disponibles antes de viajar.

Este viernes también se ha hecho público que los pasajeros que regresen o visiten ciertos destinos que representan un riesgo reducido para la salud pública de los ciudadanos del Reino Unido, entre los que se encuentra incluido España, Francia, Alemania e Italia, ya no necesitarán guardar cuarentena cuando lleguen a Inglaterra.

Las nuevas medidas entrarán en vigencia a partir del 10 de julio de 2020, lo que significa que las personas que lleguen desde destinos seleccionados podrán entrar a Inglaterra sin necesidad de guardar cuarentena, a menos que hayan estado o transitado por países no exentos en los 14 días anteriores.