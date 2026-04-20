República Dominicana asiste a la IV Reunión Internacional “En Defensa de la Democracia”

IV Reunión Internacional “En Defensa de la Democracia" - CEDIDA

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El La República Dominicana estuvo representada por su ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, en la IV Reunión de la iniciativa internacional “En Defensa de la Democracia”, celebrada este 18 de abril en la ciudad de Barcelona, España.

Este encuentro, impulsado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reunió a líderes y representantes de más de 20 países, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en defensa de la democracia.

La agenda de la reunión abordó temas clave como la protección de las instituciones democráticas, la lucha contra la desinformación y los desafíos asociados al entorno digital, así como la necesidad de reforzar el multilateralismo ante el actual contexto global.

La participación de la República Dominicana, a través de su ministro de Justicia, reafirma el compromiso del país con la promoción de los valores democráticos, el respeto al Estado de Derecho y la colaboración entre naciones para enfrentar desafíos comunes.

Ministro Peralta Romero interviene en bloque sobre desinformación y tecnologías digitales

El ministro de Justicia de la República Dominicana expresó un breve discurso en el bloque sobre desinformación y tecnologías digitales y calificó el asunto como “un reto complejo que, sin lugar a duda, ha tenido un impacto trascendental en la gobernabilidad y que representa un punto de inflexión en la forma de informarnos, comunicarnos y relacionarnos”.

Destacó que encarar la problemática conlleva la atención de múltiples factores como la armonización de valores y principios democráticos y el despligue de recursos operativos económicos importantes, pero que “tal complejidad no puede servirnos de excusa para la inacción ni mucho menos propiciar contextos en donde se ignoren las leyes y se toleren los delitos digitales”

Resaltó que en República Dominicana el Gobierno impulsa ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que regula la libertad de expresión y los medios digitales sobre la base de los valores y principios democráticos establecidos en la Constitución, además de reconocer la educación, la promoción del pensamiento crítico y la alfabetización digital desde edades tempranas como otra parte de la solución.

Al concluir, reafirmó que “ante este reto global, que requiere de cooperación y articulación internacional, República Dominicana dice hoy presente (…) con el propósito último de asegurar que las tecnologías digitales contribuyan al bienestar de nuestros ciudadanos y las futuras generaciones”.