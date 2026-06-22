República Dominicana y Portugal fortalecen cooperación naval

República Dominicana y Portugal - CEDIDA

LISBOA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Embajadora de la República Dominicana en Portugal, Patricia Villegas de Jorge, acompañada del ministro consejero Ramón A. Burgos D. y del primer secretario Francisco Hidalgo, realizó una visita oficial a la Base Naval de Lisboa-Alfeite, donde sostuvo un encuentro con autoridades de la Armada Portuguesa y con los oficiales de la Armada de la República Dominicana que participan en el programa de entrenamiento técnico vinculado a la adquisición de cuatro patrulleros Clase Tejo.

La delegación dominicana fue recibida por el Comodoro João Monteiro da Silva, Subdirector de Navíos de la Armada Portuguesa; el Capitán de Fragata Pedro Fonseca, gestor del proyecto; y el Capitán Mata Gaspar, quienes presentaron los avances del programa de formación y los principales aspectos técnicos relacionados con la operación de las embarcaciones.

La Embajadora destacó el compromiso y profesionalismo de los oficiales dominicanos que actualmente reciben capacitación en Portugal, subrayando que esta formación constituye un paso fundamental para fortalecer las capacidades de vigilancia, seguridad y protección marítima de la República Dominicana.

La adquisición de los cuatro patrulleros Clase Tejo representa un importante avance en el proceso de modernización de la Armada Dominicana y refleja el sólido nivel de cooperación bilateral existente entre la República Dominicana y la República Portuguesa.