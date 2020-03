Los responsables de violar y asesinar a una joven india en 2012 en Nueva Delhi serán ejecutados el 20 de marzo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro hombres condenados por la violación y asesinato de la joven india 'Nirbaya' en 2012 en Nueva Delhi serán ejecutados el próximo 20 de marzo, tal y como ha indicado un tribunal de India, que ha emitido nuevas órdenes de ejecución en su contra.

La corte ha señalado que Mukesh Kumar Singh, de 32 años, Pawan Gupta, de 25, Vinay Kumar Sharma, de 26, y Akshay Kumar, de 31, serán sometidos a la pena capital a las 5.30 de la mañana (hora local).

La decisión ha sido tomada después de que los cuatro agotaron todas las vías para retrasar la ejecución y un día después de que el presidente del país, Ram Nath Kovind, rechazara indultar a uno de ellos --el último en presentar ese recurso--.

El juez Dharmendra Rana ha especificado que no existen impedimentos legales para que se fije una fecha para la ejecución de todos ellos, según informaciones del diario local 'The Times of India'.

La fecha definitiva ha sido fijada después de tres aplazamientos: la primera fecha de la ejecución fue el 22 de enero, que fue pospuesta hasta el 1 de febrero por un tribunal. Posteriormente, la corte indicó que las ejecuciones quedaban aplazadas hasta el 3 de marzo.

"Todo a terminado. Finalmente serán colgados en esta fecha. Pero hasta que pase, seguiremos luchando", ha manifestado la madre de la víctima, Asha Devi, a las afueras de los juzgados.

'Nirbaya', de 23 años, fue golpeada, torturada y violada en grupo en el interior de un autobús en el que viajaba en diciembre de 2012. Falleció días más tarde en el hospital por la gravedad de sus heridas.

Otro de los violadores, el conductor del autobús, se suicidó en la cárcel de Tihar nada más comenzar el juicio. El último participante, un menor, cumplió tres años en un reformatorio antes de salir en libertad en 2015.

Su violación y asesinato generó una ola de multitudinarias protestas en el país en contra de la violencia contra las mujeres, lo cual provocó cambios en el Código Penal indio en esta materia.