Restablecida la alta velocidad entre Barcelona y Figueres (Girona) tras incidencia en la catenaria

Archivo - Un cartel indica la dirección de los trenes de alta velocidad en la estación de Barcelona-Sants, a 9 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Cargos del Ministerio y la Conselleria de Territorio de la Generalitat y los presidentes de - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La línea de alta velocidad ferroviaria entre las estaciones de Barcelona-Sants y Figueres-Vilafant (Girona) se ha restablecido después de estar cortada este sábado por la mañana por falta de tensión en la cateneria.

Según ha informado Adif en un apunte en 'X' la incidencia está solucionada y se restablece la circulación normal de trenes.

La falta de tensión en la catenaria se ha producido entre Vilobí D'Onyar (Girona) y Girona.