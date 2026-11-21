MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Polonia.- Polonia investiga la caída de un objeto volador no identificado en su territorio

Las autoridades de Polonia han abierto una investigación tras confirmarse este viernes la caída de un objeto volador no identificado en Nowy Lipowiec, en el condado de Biugoraj (sureste), tras una presunta incursión en el espacio aéreo polaco. Las autoridades están comprobando también informaciones sobre posibles accidentes de otros objetos en la región.

Ucrania.- Dinamarca expulsa a un agregado ruso por una conspiración para asesinar a un músico ucraniano

Dinamarca ha anunciado la expulsión del agregado de Defensa de la Embajada rusa en medio de un escándalo sobre una conspiración para asesinar a un músico ucraniano-estadounidense durante un concierto cerca de Copenhague.

Ucrania.- Zelenski replica a Trump que su "amigo" Putin es "un asesino" que "mata gente de día y de noche"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reprochado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que describiera a Vladimir Putin como su "amigo" cuando, en realidad, "es un enemigo" para Ucrania "y, por supuesto, un asesino".

Irak.- Las fuerzas de Irak entran en Jurf al Nasr, zona controlada por milicias proiraníes tras expirar el ultimátum

Las autoridades militares de Irak han anunciado este viernes el despliegue de sus fuerzas en la localidad de Jurf al Nasr, una zona a a unos 60 kilómetros al suroeste de Bagdad controlada por las milicias proiraníes Kataib Hezbolá, en medio de la operación para "asegurar" este territorio, tras expirar el ultimátum para que salieran de la zona y permitan una investigación completa sobre un presunto contrabando de petróleo.

Yemen.- La coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí pide evacuar el puerto de la ciudad de Hodeida

La coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí ha pedido este viernes a los civiles evacuar el puerto de la ciudad de Hodeia, situada en la costa del mar Rojo, alegando "su propia seguridad", en medio del recrudecimiento de los combates desde septiembre.

Yemen.- Los hutíes denuncian que los bombardeos saudíes han matado a más de 40 civiles en las últimas horas

La insurgencia hutí de Yemen ha denunciado este viernes que al menos 41 civiles han muerto en los ataques aéreos de Arabia Saudí emprendidos en las últimas 24 horas contra varias provincias del país.

EEUU.- Trump dice que le gustaría "deshacerse" de armas nucleares pero lo ve "difícil" porque EEUU "lleva la delantera"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha admitido este viernes que, si bien su deseo es el de eliminar la mayor cantidad de armas nucleares posibles, es una tarea "sumamente difícil" por la importancia estratégica que representan y más todavía cuando su país "lleva la delantera" a Rusia y China en cuanto a tamaño y eficacia del arsenal.

EEUU.- Trump celebra el consenso alcanzado con China y Rusia contra el "descontrolado" TPI, un tribunal "sin poder real"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aplaudido este viernes el rechazo que ha exhibido junto a los líderes de Rusia y China a la actuación del Tribunal Penal Internacional (TPI), patente en las conclusiones de la cumbre a tres que mantuvieron esta semana en la ciudad china de Shenzhen.