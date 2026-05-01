Este es el resumen de las principales noticias transmitidas este viernes, 1 de mayo, por el servicio de Internacional

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

O.Próximo (1).- Israel trasladará al país a dos activistas de la flotilla tras liberar al resto en la isla griega de Creta

El Gobierno de Israel ha anunciado este viernes que dos de los activistas de la Global Sumud Flotilla detenidos tras la interceptación de más de dos decenas de barcos el miércoles en aguas internacionales en el mar Mediterráneo serán trasladados al país para ser "interrogados", mientras que otros más de 170 han desembarcado ya en la isla griega de Creta.

O.Próximo (2).- España condena "la retención" de un ciudadano español de la flotilla y exige su liberación inmediata

El Gobierno de España ha condenado "la retención y posible traslado" a Israel del ciudadano con nacionalidad española Saif Abukeshek, integrante de la flotilla interceptada por el ejército israelí en aguas internacionales del Mediterráneo, y ha exigido su inmediata liberación, según informaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

O.Próximo (3).- Grecia informa de que los activistas de la flotilla interceptados por Israel regresan a sus países de origen

El Gobierno de Grecia ha informado este viernes de que los la mayoría de los activistas de la Flotilla Global Sumud que fueron el jueves interceptados por las fuerzas israelíes cuando viajaban a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria y enviados a la isla griega de Creta, han comenzado a salir del país.

Irán (1).- Irán presenta una nueva propuesta a EEUU a través de Pakistán para impulsar el proceso de negociaciones

Las autoridades de Irán han presentado este viernes una nueva propuesta a Estados Unidos a través de Pakistán, que está ejerciendo labores de mediación, para intentar impulsar el proceso de negociaciones, estancado desde hace semanas.

Irán (2).- Trump declara su descontento con España por rechazo a la guerra: "Les parece bien que Irán tenga un arma nuclear"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha trasladado este viernes su descontento con España por la postura del Gobierno español contra la incorporación a las operaciones militares norteamericanas contra Irán y expresado su opinión de que el Gobierno español parece estar aceptando la posibilidad de que la República Islámica acabe fabricando una bomba nuclear, como Israel y Estados Unidos llevan años avisando a pesar de los constantes desmentidos de Teherán al respecto.

EEUU/UE.- Trump acusa a la UE de incumplir el acuerdo comercial y sube al 25% los aranceles a automóviles y camiones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este viernes a la Unión Europea de incumplir el acuerdo comercial bilateral que mantienen y anunciado que, como represalia, la semana que viene elevará al 25% los aranceles a turismos y camiones.

UE.- Líderes de la UE y del Mercosur celebran la entrada en vigor provisional del acuerdo bilateral donde "todos ganan"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han protagonizado junto a los presidentes de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, una videoconferencia extraordinaria para celebrar la entrada en vigor provisional este viernes del acuerdo comercial UE-Mercosur.