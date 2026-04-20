Reunión empresarial con el presidente de Brasil, para reforzar las relaciones económicas

Destacados representantes de instituciones y empresas en la reunión de alto nivel con el presidente de Brasil, Lula da Silva, en Barcelona - CEDIDA

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

España y Brasil apostaron por seguir reforzando sus relaciones económicas y comerciales en el marco de una reunión empresarial de alto nivel en Barcelona con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Durante el encuentro, se analizaron las oportunidades de negocio e inversión en sectores clave y quedó patente el compromiso por seguir buscando nuevas vías de colaboración en proyectos estratégicos.

Inauguraron el acto el vicepresidente de CEOE y presidente de Foment del Treball Nacional, Josep Sánchez Llibre; el presidente y CEO de APEX Brasil, Laudemir Müller; y el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet. Intervinieron además a lo largo de la jornada el ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Márcio Fernando Elías Rosa; su homólogo de Energía y Minas, Alexandro Silveira; la vicepresidenta tercera del gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen Muñoz; la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla; y los máximos representantes de destacadas instituciones y empresas de ambos países.

Reforma tributaria y estabilidad económico, jurídica y fiscal

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, puso en valor la solidez de las relaciones bilaterales y destacó la importancia de seguir avanzando en una agenda económica conjunta que impulse la inversión, el desarrollo sostenible y la creación de empleo. El mandatario brasileño incidió también en el carácter histórico del encuentro, señalando que se trata de la primera cumbre empresarial de estas características entre ambos países, y subrayó el amplio potencial aún por desarrollar en la relación económica bilateral.

En este sentido, puso en valor el creciente flujo de inversiones entre España y Brasil, así como el papel clave del tejido empresarial en el fortalecimiento de estos vínculos. Asimismo, agradeció especialmente a los empresarios españoles su firme respaldo al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, destacando la defensa “elocuente” que, a su juicio, realizan de Brasil como destino de inversión.

Durante su intervención, el presidente brasileño destacó los importantes avances económicos del país, resaltando la estabilidad fiscal, económica, jurídica, social y democrática como elementos clave para atraer inversión extranjera. También mencionó hitos como la reciente reforma tributaria —impensable hace unos años— y el control de la inflación, que registra sus niveles acumulados más bajos en los últimos años. Por último, subrayó el impulso inversor en sectores estratégicos como el farmacéutico y el transporte aéreo, reafirmando la voluntad de Brasil de consolidarse como un socio fiable y un mercado de grandes oportunidades para empresas internacionales.

Importancia del acuerdo UE-Mercosur para las relaciones bilaterales

La vicepresidenta tercera del gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen Muñoz, resaltó que, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y las tensiones geopolíticas, las alianzas entre España y Brasil adquieren un valor estratégico, no solo para reforzar los lazos económicos bilaterales, sino también para fortalecer la seguridad, la resiliencia y la estabilidad de las cadenas de suministro.

“España y Brasil hemos venido trabajando a ambos lados del Atlántico para avanzar en una misma dirección. No como simples socios comerciales, sino como aliados estratégicos que quieren construir juntos un futuro más limpio, más justo y más competitivo”, declaró Aagesen. Queremos impulsar un crecimiento sostenible, basado en la ciencia, la innovación, la transición energética y la cooperación industrial, concluyó la Ministra.

A su vez, la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, aseguró que “Brasil es un socio estratégico, prioritario para España y un actor clave en Iberoamérica”. En los últimos años, matizó, hemos consolidado unos vínculos basados en la confianza mutua, la complementariedad de nuestras economías y una creciente integración empresarial”, valoró.

Esta relación se verá aún más reforzada con la entrada en vigor provisional, el próximo 1 de mayo, del Acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que España y Brasil han impulsado con determinación. Para las empresas de ambos lados del Atlántico, subrayó López, este acuerdo supone cadenas de valor más sólidas, mayor competitividad y más oportunidades en sectores clave como la industria, la agricultura, la energía o los servicios.

Apuesta firme de las empresas españolas por el mercado brasileño

El vicepresidente de CEOE y presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, destacó durante la sesión de apertura la importancia de la colaboración público-privada para impulsar la internacionalización de las empresas. Brasil es un socio estratégico para España, aseguró, no solo por ser la principal economía de América Latina, sino también por la madurez de una relación bilateral consolidada a lo largo de décadas. En este contexto, puso en valor la amplia y diversificada presencia de empresas españolas en sectores clave como la energía, las infraestructuras, las telecomunicaciones o los servicios financieros, reflejo de la confianza en el potencial del país y en la complementariedad de ambas economías.

Asimismo, resaltó los avances de Brasil en materia de modernización económica y regulatoria, la reforma fiscal que se está llevando a cabo y su proceso de adhesión a la OCDE, que refuerzan la seguridad jurídica y el atractivo inversor. También destacó la cooperación con la Confederación Nacional de la Industria (CNI) y la importancia de la entrada en vigor provisional del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y MERCOSUR, que supondrá una gran oportunidad para profundizar en la integración económica, la ampliación de mercados y la mejora de la competitividad empresarial.

Por su parte, el presidente y CEO de APEX Brasil, Laudemir Müller, destacó el renovado protagonismo internacional de Brasil en los últimos años, impulsado por una estrategia activa de promoción comercial e inversión. En este sentido, subrayó el papel de ApexBrasil en el fortalecimiento de las relaciones económicas, a través de encuentros empresariales internacionales que han reunido a miles de compañías y contribuido a ampliar los vínculos comerciales entre países.

Asimismo, puso el foco en el creciente interés inversor entre España y Brasil, con la presencia de importantes grupos empresariales en ambos mercados en sectores como agronegocios, tecnología, maquinaria o automoción. En este contexto, señaló que la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur supondrá un impulso significativo, con la eliminación de aranceles para cerca de 500 productos brasileños y un potencial de generación de negocio estimado en 1.000 millones de dólares, lo que reforzará aún más esta alianza estratégica, según datos ofrecidos por APEX.

Según destacó José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España: “más allá de las cifras que sitúan a Brasil como cuarto destino de la inversión española en el exterior, nuestra presencia en el país, liderada por los grandes grupos empresariales representados en esta mesa, está extraordinariamente diversificada y refleja un compromiso a largo plazo, con una dimensión e impacto económico y social”.