El Rey defiende que "la mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla"

El Rey Felipe VI ha defendido este martes la vigencia de la Constitución de 1978 a pesar de sus "imperfecciones" y ha recalcado que la mejor manera de conmemorar que es ya la más longeva de España es "cumplirla".

Así lo ha trasladado en el acto solemne en las Cortes para conmemorar este hito, al que han asistido además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el grueso de los miembros del Consejo de Ministros, los constituyentes que aún siguen vivos así como los expresidentes Felipe González y José María Aznar, entre otros.

"Vivimos tiempos difíciles e inciertos, que hacen aún más visibles las imperfecciones que tiene nuestro marco institucional y normativo", ha reconocido el monarca, rechazando que ello se deba a "una menor vigencia del ordenamiento constitucional".

ALABA EL ESPÍRITU CRÍTICO

Al contrario, ha añadido, "es precisamente el espíritu crítico, la legítima insatisfacción, el afán por seguir progresando, lo que nos acerca cada vez más a una realización plena de esos principios y valores".

En este sentido, ha apelado a no caer "nunca en la complacencia de ver la obra completa, ni tampoco en el derrotismo de pensar que el esfuerzo de generaciones de españoles ha sido en vano". "El camino recorrido por España ha sido brillante y el futuro no lo será menos, siempre y cuando lo sigamos escribiendo juntos", ha sostenido.

Celebrar la longevidad de la Constitución permite tomar conciencia, ha dicho el Rey, "de lo que le debemos", pero "esa conciencia no se limita a la letra de la Carta Magna, sino que se extiende a todo el acervo constitucional, las leyes y las instituciones".

"Nos obliga a su respeto, defensa, desarrollo y fortalecimiento", ha proseguido el monarca, para afirmar con rotundidad que "la mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla".

Así las cosas, ha recalcado que "el mayor homenaje a la Constitución tiene lugar todos los días, a todas horas" porque "está en el esfuerzo, la entrega y el compromiso de los millones de ciudadanos anónimos de nuestro país con su futuro colectivo, con España".

