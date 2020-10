Rey Felipe.- Abascal critica que el Gobierno pretenda "confinar" al Rey Felipe VI con "la intención de derrocarle"

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado este jueves que el Gobierno pretenda "confinar" al Rey Felipe VI con la "intención de derrocarle" y ha tildado de "gravedad extraordinaria" que, a su juicio, no se defienda desde el Ejecutivo a la Jefatura del Estado.

En una entrevista en Canal Sur TV recogida por Europa Press, Abascal ha señalado que "lo grave" no son las palabras del portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, contra Felipe VI sino que el diputado sea "aliado" del Gobierno. "No hubo defensa del Rey, al contrario, hubo ataques permanentes al Jefe del Estado. Es de una gravedad extraordinaria", ha sentenciado.

En esta línea, el líder de Vox ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que pretenda un "confinamiento" con el monarca con la intención de "derrocarle" y ha pedido que el que debe estar "confinado" es el Gobierno, además de acudir a los tribunales por sus "responsabilidades criminales al haber ocultado la propagación de la pandemia y el número de muertos".

Así, ha calificado de "terrible" que se considere "la presencia del rey" como una "provocación" en Cataluña y que "no se pueda garantizar la seguridad" del monarca. "Si no puede, que dimita el Gobierno", ha recalcado Abascal, al tiempo que ha recordado que "deslegitimar" al Jefe del Estado es "subvertir nuestra Constitución". Además, ha dicho que Felipe VI "no es diputado de Vox", como acusó Rufián este miércoles en el Congreso, sino "un patrimonio de todos los españoles" y un "símbolo de unión y encuentro".

Preguntado por los incidentes en Cataluña por el tercer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre, Abascal ha asegurado que "el golpe de Estado nunca ha dejado de estar vigente" en los gobiernos de la Generalitat y ha pedido "sofocar la rebelión permanente" en la comunidad autónoma.

Por último, ha pedido a los 350 diputados del Congreso que "reflexionen hasta el último momento" el sentido del voto en la moción de censura de Vox que él mismo liderará. Así, ha subrayado que España necesita "un gobierno de consenso" que atienda "las necesidades de la patria".

También ha reclamado centrar los recursos públicos en un "presupuesto de base cero" para "apostar por las necesidades esenciales" y cambiar "el planteamiento político" de los últimos años. Además, ha criticado el estado de las autonomías porque, en su opinión, ha sido "nocivo" para la crisis sanitaria y "supone un coste elevadísimo que no podemos pagar en este momento". "Tenemos que ir a lo esencial", ha concluido.