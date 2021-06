Cs reta al PSOE a convocar una manifestación a favor de los indultos si cree que tendría más éxito que la de Colón

Daniel Pérez señala que Ciudadanos ya luchaba contra el nacionalismo en Cataluña cuando otros partidos aún "no existían"

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha retado al PSOE y a Pedro Sánchez a convocar una manifestación a favor de los indultos a los condenados por el proceso independentista catalán si piensa que la sociedad española los apoya mayoritariamente y que, por tanto, tendría más éxito que la protesta en contra de los indultos celebrada este domingo en la plaza de Colón de Madrid.

En una rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión del Comité Permanente del partido, ha afirmado que la concentración del domingo --a la que acudieron por separado los líderes de la formación naranja, del PP y de Vox-- fue "un auténtico éxito" y hubo "un clamor popular" para exigir al Gobierno que no perdone las penas que el Tribunal Supremo impuso a los dirigentes independentistas catalanes por el referéndum ilegal y la declaración de independencia de 2017.

"No fue un acto político o de partidos, fue un acto de la sociedad civil" en el que los asistentes "salieron a gritar alto y claro a Sánchez" que "no se puede indultar" a los presos del 'procés' "siguiendo una hoja de ruta marcada por el chantaje" de las formaciones nacionalistas, ha declarado.

Después de que el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, proclamara el "fracaso" de la protesta, Pérez se ha negado a entrar en la "guerra de cifras" sobre la cantidad de personas que se congregaron en la plaza de Colón y sus inmediaciones y ha desafiado a Sánchez: "Si considera que realmente son mayores los apoyos a favor de los indultos, que convoque una manifestación en el mismo sitio, a ver qué éxito tiene".

VE NORMAL COINCIDIR CON PP Y VOX CONTRA LOS INDULTOS

Además, ha rechazado las valoraciones sobre si Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas evitaron repetir la "foto de Colón" de 2019, cuando el PP, Vox y Cs se manifestaron juntos en el mismo lugar contra el Gobierno de Sánchez para oponerse a la figura del "relator" en el diálogo sobre el futuro de Cataluña y pedir elecciones anticipadas. "No vamos a entrar en juegos políticos de ningún tipo", ha comentado.

El dirigente de la formación naranja ve "normal" que haya puntos en común en los asuntos que "unen a la inmensa mayoría de los españoles". "Nosotros estamos en contra de los indultos y del 'procés', y todo el que esté en contra estará compartiendo nuestro discurso", ha añadido.

Por ello, ha avanzado que Ciudadanos se sumará a "todas las movilizaciones que hagan falta y más" para oponerse a los indultos, con los que Sánchez pretende "vender la dignidad de un país" a cambio de asegurarse el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso y así seguir en el poder.

Sin embargo, ha dejado claro que Cs "ya lleva muchos años" luchando contra el nacionalismo en Cataluña. "Algunos no existían todavía y nosotros ya nos estábamos partiendo la cara" para "defender la unidad de España y la convivencia entre todos los catalanes; el golpe de Estado de 2017 nos lo dieron en nuestras propias narices, estábamos allí, no nos lo contaron", ha apuntado, en una aparente comparación con Vox.

EL "CHANTAJE" DEL INDEPENDENTISMO SIEMPRE VA A MÁS

Por otro lado, Pérez ha criticado la idea del ministro de Política Territorial y Función Pública y primer secretario del PSC, Miquel Iceta, de que, en la mesa de diálogo entre el Ejecutivo central y la Generalitat, se acuerde un nuevo Estatuto de autonomía para Cataluña, que se votaría luego en un referéndum, para establecer "un autogobierno más sólido y una financiación más justa".

A su juicio, Iceta solo propone "icetadas" y el PSC sigue "mirando por lo suyo", en vez de pensar en "el bien común" de todos los catalanes y del conjunto de los españoles. Le ha preguntado qué se decidiría exactamente en esa consulta que plantea, pues "parece que el PSC esté ahí para contentar al independentismo".

"El nacionalismo chantajea y en el momento en que uno responde a un chantaje, sabe cuándo empieza pero no sabe cuándo termina", ha advertido el también secretario de Comunicación de Cs.

Cree que eso queda patente al ver la hoja de ruta de Esquerra que fue intervenida por la Guardia Civil el pasado octubre y que contemplaba una mesa de negociación con el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos para conseguir que se indulte a los condenados por el 'procés' y luego forzar otra declaración unilateral de independencia.

De hecho, Pérez ha indicado que el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, dejó claro, en un tuit este domingo, qué pretende lograr el separatismo: "Amnistía, autodeterminación e independencia".

Por eso, considera que no se pueden presentar los indultos como una forma de resolver la situación política en Cataluña: "Los únicos problemas que van a solucionar son los que puede tener Sánchez para seguir en la Moncloa si en un momento dado Esquerra le tuerce el morro", pero "el resto no solo van a seguir ahí, sino que van a ir a más porque el independentismo no se para en barras" y ya tiene a un presidente del Gobierno que "les está bailando el agua y siguiéndoles la corriente".

AYUSO SIGUE SIN RETIRAR SUS PALABRAS SOBRE EL REY

Por último, sobre las declaraciones que hizo este domingo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se preguntó si el rey Felipe VI va a firmar los indultos cuando sean aprobados por el Consejo de Ministros y si Sánchez le va a hacer "cómplice" de esta decisión, el vicesecretario general de Cs ha dicho que fueron una "tremenda metedura de pata" y una reflexión "irresponsable".

"Es de primero de gobierno saber que el rey tiene unos mandatos constitucionales que tiene que cumplir" --entre ellos, firmar las medidas de gracia que aprueba el Gobierno--, de manera que "tratar de implicarle en esta infame ecuación de los indultos es algo absolutamente imprudente", ha concluido.

Pérez ha reprochado a Díaz Ayuso que todavía "no se haya retractado" y ha recalcado que en este tema el foco no debe estar sobre el jefe del Estado, que, en su discurso tras el referéndum ilegal de 2017 en Cataluña, "defendió la Constitución y la unidad de España", sino que hay que apuntar a Sánchez como "el gran responsable de la decisión" que va a tomar su Ejecutivo de indultar a los presos del 'procés'.