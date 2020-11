Rey Felipe.- Exteriores defiende el papel positivo del Rey en la imagen de España

El responsable de España Global avisa de que tildar al Gobierno de ilegítimo o al estado de alarma de golpista es "populismo de libro"

El secretario de Estado de España Global, Manuel Muñiz, ha defendido este miércoles que el Rey Felipe VI desempeña una función "positiva" en la "proyección y la construcción de una imagen país", según ha dicho en una comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso.

"No es algo ideológico o preconcebido, es algo que veo prácticamente a diario", ha asegurado Muñiz, que se ha referido a la tarea visible del jefe del Estado y también a "lo que no se ve, que es mucho, de convocar, facilitar y ayudar". "Mi valoración en el neto es positiva", ha recalcado.

En respuesta a preguntas de los diputados, ha asegurado que fuera de España se distinguen "con total claridad las posibles actuaciones del anterior ocupante de la Jefatura de Estado" respecto del Rey actual. En todo caso, ha señalado además que "al Rey emérito o se le ha condenado por nada" y que, si ese fuera el caso, la conversación sería distinta.

Muñiz ha comparecido para presentar las líneas generales del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2021 para su Secretaría de Estado, que ascenderán a 13,2 millones de euros, de los que 4 millones corresponderán a gastos de personal.

El responsable ha explicado que el Departamento aúna las competencias de análisis estratégico, de diplomacia económica y de comunicación con el fin de conseguir "sinergias" multipliquen la capacidad de acción.

Como en otras ocasiones, Muñiz ha lamentado la polarización política y el lenguaje con el que nos políticos se dirigen a otros y se ha propuesto no sumarse a ella, afirmando que él respeta a todos los diputados que representan la soberanía nacional.

Eso sí, les ha advertido de que en España se cruzan todos los días fronteras que no deberían cruzarse y que pasan factura a la imagen de España. "El argumento no es que el Gobierno sea bueno o malo, es que es ilegítimo porque lo fue la investidura, que fue ilegítimo el estado de alarma porque era golpista. Yo vengo de la Universidad, he estudiado el populismo y eso es populismo de libro", ha enfatizado.

En la misma línea, ha dicho que le "parece mentira" que se haya suscitado el debate sobre si España es "un Estado fallido" a raíz de un artículo en un periódico suizo. Según ha contado, Exteriores contactó con el diario y estaban "absolutamente sorprendidos" por la repercusión que había tenido en España un artículo que no era principal en el medio.

El mismo día en que en España se difundía ese articulo, ha ilustrado, la Seguridad Social le estaba autorizando a su padre -recientemente fallecido-- "un tratamiento oncológico de varios miles de euros al mes". "España es un gran país y es una sorpresa como interiorizamos estos datos y nos fustigamos", ha remachado.

Muñiz ha pedido no sobredimensionar el impacto de la pandemia en la reputación de España porque todos los países europeos están teniendo grandes cifras de incidencia y es un problema muy complicado. Los titulares duros que esgrime la oposición, ha dicho, "son ciertos pero son una gota en el océano de la cobertura internacional".

Por otro lado, ha respondido a las preocupaciones de la diputada de Ciudadanos Marta Martín sobre la acción exterior de la Generalitat asegurando que hasta ahora ésta se ha desarrollado "con una dosis considerable de lealtad y razonabilidad", de manera que Exteriores no ha tenido que actuar.

¿FINANCIACIÓN PARA LA ACCIÓN EXTERIOR DE LA GENERALITAT?

Por su parte, Mariona Illamola, de Junts, ha querido saber si el Gobierno colaborará con las comunidades autónomas en el exterior y en concreto con las delegaciones catalanas. También ha preguntado si Exteriores destinará partidas de su presupuesto a financiarlas.

Muñiz ha respondido que el Ministerio ultima una nueva "Estrategia de Acción Exterior", no solo de "Política" y por tanto no solo de competencia estatal que incluye un apartado de colaboración con otras administraciones, entre ellas las autonómicas. Eso sí, ha dejado claro que la financiación de las delegaciones catalanas corre a cargo solo de la Generalitat.

El secretario de Estado también ha aludido al grupo de expertos "España diversa", formada por expertos que "han dedicado tiempo a la pregunta de la idea de España y los valores que la deben proyectar en el exterior".