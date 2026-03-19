La Fundación Euroamérica ensalza la "mirada muy equilibrada al pasado y muy inteligente al futuro" de Felipe VI

Archivo - El presidente de la fundación Euroamérica, Ramón Jauregui, interviene durante el acto conmemorativo del XXV aniversario de la Fundación Euroamérica, en Casa América, a 28 de mayo de 2024, en Madrid (España). La misión de la Fundación Euroamérica - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui, ha destacado este jueves la "mirada muy equilibrada al pasado y muy inteligente al futuro" del Rey Felipe VI, tras las declaraciones del monarca en las que reconoció que hubo "mucho abuso" durante la Conquista.

Felipe VI declaró este lunes que hubo "mucho abuso" durante la Conquista pese a las Leyes de Indias adoptadas por los Reyes Católicos para proteger a la población indígena y admitió que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse "orgullosos".

Jáuregui ha explicado que la postura de Felipe VI "tiene una reivindicación histórica de un país y una corona que siempre quisieron compartir la conquista como un encuentro", pero en la que también reconoce "los abusos de los colonizadores".

"El Rey ha abierto un futuro con un gesto que va a facilitar las relaciones institucionales entre España y México necesitan", ha subrayado Jáuregui durante un evento en la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

UNA DEMOCRACIA DÉBIL EN LATINOAMÉRICA

El presidente de la OEI, Mariano Jabonero, ha mostrado su preocupación ante las democracias en iberoamericanas, donde ha resaltado "los retos como las migraciones o la seguridad" de la región que están generando "discursos políticos xenófobos y primarios".

Jáuregui, quien también fue eurodiputado, ha señalado que "las democracias en el mundo entero" sufren "las tres P" que "matan: la polarización, la postverdad y el populismo".

En Latinoamérica las democracias son "débiles" por la falta de "cultura democrática asentada" tras un siglo XX "de gran conflictividad política" con "golpes militares, dictaduras crueles o guerrillas", ha explicado Jáuregui.

Jabonero ha hecho hincapié en la desigualdad a la que se enfrenta Iberoamérica y ha indicado que hay "un nivel bajísimo de productividad" en la región, un "problema gravísimo" porque "sino hay mayor productividad" tampoco hay "riqueza que repartir"; ha argumentado.

SUMISIÓN ANTE LA DOCTRINA MONROE

Jabonero ha resaltado los problemas de violencia y seguridad que sufre Latinoamérica por culpa del crimen organizado y el narcotráfico que "han perneado en las sociedades y que están contaminando por todas partes".

De su lado, Jáuregui ha recriminado que esta violencia "no se soluciona volando lanchas en el Caribe" sino "con una reformulación" del sistema, en referencia a las operaciones estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe durante 2024.

"La democracia latinoamericana también se ha debilitado ante la sumisión a la doctrina Monroe", ha denunciado el exeurodiputado, que ha aseverado que "en este momento" la influencia es "más grave, grosera y cruel que nunca".

Jabonero ha cuestionado la "soberanía" de los ciudadanos latinoamericanos "para elegir a sus mandatarios" y han apuntado al poder del presidente estadounidense, Donald Trump, en países como Argentina o Ecuador.

El presidente de la OEI ha explicado que "la educación, la cultura y la ciencia" son elementos esenciales para la democracia porque "una sociedad educada, culta y tecnificada es menos propensa al engaño".

LATINOAMÉRICA UNA REGIÓN MIGRANTE

Con respecto a la política migratoria, el presidente de la Fundación Euroamérica ha acusado a Europa de "fracasar" en la gestión del flujo de inmigración latinoamericano, pero ha destacado la "integración" que la comunidad latina ha tenido en España: "Todo un ejemplo de éxito".

Jáuregui ha asegurado que Europa necesita "la migración ordenada como el respirar" pero ha recriminado que "nadie quiere saber nada de políticas migratorias".

Latinoamérica "siempre ha sido una región de migrantes", ha declarado Jabones, quien ha apuntado que la migración europea que huía de "la mala vida, de la guerra y de la presión política" hacia Latinoamérica durante el siglo XX y ahora sucede de forma inversa.