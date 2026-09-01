El Gobierno niega "reproches" de Sánchez al Rey por no haber visitado aún Ceuta: "Constató una realidad"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 1 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha negado este martes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya reprochado al Rey Felipe VI que todavía no haya viajado a Ceuta durante su reinado, defendiendo que solo "constató una realidad" e insistiendo en que hay "razones" para que esa visita se produzca ahora tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.

Así se ha pronunciado la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre las palabras de Sánchez de este lunes en las que consideraba que había argumentos suficientes para que el Rey acuda a Ceuta y que han sido interpretadas como una crítica hacia la labor del monarca.

"No fue ningún reproche, sino que constató una realidad, que hace 20 años que se produjo la última visita del rey emérito a Ceuta", ha insistido Elma Saiz sobre estas palabras de Sánchez, insistiendo igualmente en que en esos años ha habido gobiernos tanto del PP como del PSOE.

La única visita real a esta ciudad autónoma y a Melilla fue la efectuada en noviembre de 2007 por los Reyes Juan Carlos I y Sofía, sin que en el actual monarca, que llegó al trono en 2014, se haya desplazado a ambas hasta la fecha.

Como ya hiciera la víspera el presidente, la portavoz ha reiterado que "esa visita va a tener lugar", si bien en el Gobierno no quieren ponerle fecha por el momento. Fuentes gubernamentales aclaran que la intención es que además de desplazarse a Ceuta Felipe VI también visite Melilla.

Asimismo, Saiz ha cargado contra el PP, que ha acusado al Gobierno de no permitir que el Rey viaje a Ceuta tras lo sucedido a finales de julio, habida cuenta de que los actos del monarca deben ser refrendados por el Ejecutivo. "No solamente no lo vetamos sino que consideramos que ha llegado el momento de que esa visita se produzca", ha sostenido.

BUENA RELACIÓN CON ZARZUELA

Al ser preguntada por si Felipe VI y Sánchez hablaron sobre este asunto en el despacho que mantuvieron este lunes, Elma Saiz ha dicho que desconoce lo que trataron en esta cita, pero ha defendido que esta reunión se celebró "con total normalidad democrática" y que ya estaba agendada antes del verano.

Así las cosas, la portavoz ha asegurado que "las relaciones con Casa Real son buenas" y ha esgrimido precisamente como prueba los "despachos habituales y absolutamente fluidos" que mantienen el jefe de Estado y el presidente del Gobierno.

Fuentes gubernamentales han insistido en esta línea, asegurando que existe buena relación entre ambos y que se trata de una "falsa polémica" alentada por la derecha y en ningún caso una cortina de humo para desviar la atención de la gestión que ha hecho el Gobierno de esta crisis.

En cuanto a la posibilidad de que, como ocurrió cuando Juan Carlos I visitó las dos ciudades autónomas hace casi dos décadas, Marruecos pueda enfadarse --entonces llamó a consultas a su embajador en Madrid--, en Moncloa confían en que esto no ocurra ahora y que entiendan que España es un país soberano y que Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas, como ha venido defendiendo el Gobierno ante las reivindicaciones expresadas en las últimas semanas por ministros marroquíes.