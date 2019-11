Rey Felipe.- JxCat acusa al Rey de hacer campaña en Cataluña por los partidos del 155 y elogia a la lección de democracia de los CDR

Publicado 04/11/2019 12:50:12 CET

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de JxCat a las elecciones, Miriam Nogueras, ha acusado este lunes al rey Felipe VI de acudir a Cataluña para hacer campaña política, cuando el monarca acuda a Barcelona para presidir los Premios de la Fundación Princesa de Girona (FPdGI).

"Ha venido a hacer política, esta haciendo campaña para los partidos del 155. Los partidos monárquicos tiene a su candidato en Cataluña", ha asegurado Nogueras.

En una entrevista a TVE, recogida por Europa Press, ha asegurado que "el rey del 3-O" no es bienvenido en Cataluña porque más del 80% de los catalanes no son partidarios de mantener la monarquía "ni a este rey". Además, Nogueras justifica que el monarca no respeto su posición de neutralidad en el discurso que pronunció el 3 de octubre de 2017 tras el referéndum de independencia en Cataluña del día 1.

A su juicio, el monarca se posicionó el 3-O en contra de los catalanes. La diputada de JxCat ha asegurado que Barcelona ha dado la espalda al Rey y muestra de ello es que acude acompañado de efectivos de Policía Nacional y está escondido, puesto que "nadie sabe dónde ha dormido", "ni sale a la calle". Según Nogueras, el Rey tiene que reflexionar porque "alguna cosa no ha hecho bien para que tenga que venir escondido".

10N: REPRESENTAN A LAS VÍCTIMAS DEL 1-O

De cara a las elecciones, desde JxCat mantienen que representan a aquellos que fueron a votar el 1-O y "fueron víctimas de la represión policial". "En Cataluña creemos mucho que pueda llegar a ser un Estado. Este 10-N vamos con el mismo mensaje que el 28-A, queremos dialogar y que se escuche a los ciudadanos que apuestan por la independencia. Lo importante del 10-N es que nos dé una mayoría independentista a la suma de todos los partidos candidatos", ha remachado.

"Cuanta más fuerza tenga el independentismo el 10-N, igual el Estado nos empieza a escuchar", ha añadido la dirigente de JxCat, quien ha apostado por que las elecciones del 10 de noviembre arrojen una mayoría independentista en Cataluña.

Y preguntada por una lista unitaria con ERC o la CUP, ha manifestado que JxCat es partidario de la unidad pero "ahora" se centra más en la unidad estratégica y "no tanto de listas".

Además, Miriam Nogueras ha añadido que "el problema" está en los partidos españoles, ya que reconocen la situación de bloqueo que se ha producido en el escenario político. "Se interpelan entre ellos para no bloquearse entre ellos", ha señalado.

"LOS CDR DEMUESTRAN A TODOS UNA LECCIÓN DE DEMOCRACIA"

Por otro lado, la candidata de JxCat ha defendido que los CDR no son violentos y están dando una "lección de democracia"·

A su juicio, no es bueno hablar en la misma frase de violentos y CDR, ya que "los CDR están dando a todos una lección de democracia y derecho a manifestación y a protesta. Ha alegado que los CDR protestan porque se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos catalanes. "Es una vergüenza que esto se enmarque en la violencia", ha sentenciado.

Y ha puesto el foco sobre la violencia policial, asegurando que también se debería hablar de que los policías nacionales "han pegado a los ciudadanos y el 1-0 dejaron más de 1.000 heridos".