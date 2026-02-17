El nuevo embajador de EEUU presenta este miércoles sus cartas credenciales al Rey junto con otros seis más

Archivo - El Rey Felipe VI recibe las Cartas Credenciales de los nuevos embajadores, en el Palacio Real de Madrid, a 18 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Rey recibe hoy las Cartas Credenciales de los nuevos embajadores de la Santa Sede, Noruega - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

El nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León, presentará este miércoles ante el Rey Felipe VI los documentos que le acreditan como representante de la Administración de Donald Trump junto con otros seis embajadores más llegados en las últimas semanas a España.

León llegó este lunes a Madrid, tras jurar su cargo la semana pasada ante el secretario de Estado, Marco Rubio, y este mismo martes se ha reunido con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en un gesto inusual, ya que por regla general el jefe de la diplomacia no recibe a su llegada a los nuevos embajadores, que demuestra la voluntad del Gobierno de empezar con buen pie con el emisario de Trump.

El ministro también estará mañana en el Palacio Real para acompañar al Rey, algo que no es habitual, puesto que desde enero de 2024 solo ha acudido a una de estas ceremonias, la celebrada el pasado mes de septiembre, delegando en el resto de ocasiones en el subsecretario de Exteriores, Xavier Martí.

Además, aunque por norma general suelen ser seis los embajadores que en cada ocasión presentan sus cartas credenciales al Rey, desde la Casa del Rey se ha accedido a incluir al emisario estadounidense en la ceremonia prevista para este miércoles después de una petición en este sentido por parte de Exteriores.

También en la primera de estas ceremonias que se celebró este año, el pasado 12 de enero, fueron siete los embajadores, incluida la nueva representante ucraniana, los que cumplieron con el ritual, lo que les permitió a todos ellos asistir el 23 de enero a la recepción al cuerpo diplomático que ofrece Felipe VI.

Lo habitual es agrupar a los nuevos embajadores a medida que van llegando a España, por lo que en algunos casos deben esperar algunas semanas antes de cumplir con este trámite tras el cual pueden representar plenamente a sus países y acudir a actos en los que esté presente el Rey.

OTROS EMBAJADORES

León será el último de los embajadores que acudirá al Palacio Real a entregar sus cartas credenciales al Rey. El primero en hacerlo será el nuevo embajador de Haití, Wooldy Edson Louidor, tras el cual hará lo propio el embajador de Japón, Hiroshi Yamauchi.

A continuación, será el turno de la nueva embajadora de Malasia, Haznah Binti Hashim, seguida del representante de Grecia, Apostolos Baltas, y del de Uruguay, Bernardo Grevier del Hoyo. El último, antes del embajador de Estados Unidos, será el nuevo enviado de Bulgaria, Todor Stoyanov.

Con todos ellos el monarca mantendrá por separado un breve encuentro una vez le hayan hecho entrega de los documentos que les acreditan como los representantes de sus respectivos países en España acompañado por Albares.