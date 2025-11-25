Rey Felipe.- El presidente alemán inicia mañana su visita de Estado con encuentros con el rey y Sánchez y desplazamiento a Gernika

Archivo - Los Reyes, el Presidente de la República Alemana, Frank-Walter Steinmeier, y la primera dama, Elke Büdenbender, en la cena de Estado ofrecida en honor de sus Majestades en el Palacio de Bellevue - CASA S.M. EL REY - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, iniciará este miércoles la que será su primera visita de Estado a España que incluirá encuentros tanto con el rey Felipe VI como con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y un desplazamiento al País Vasco para homenajear a las víctimas del bombardeo nazi en Gernika durante la Guerra Civil.

Steinmeier, que ya estuvo en España en visita oficial en octubre de 2018, devuelve así la visita de Estado que llevaron a cabo los reyes en octubre de 2022. El mandatario viajará acompañado por la primera dama, Elke Buedenbender.

"La visita de Estado es reflejo del excelente nivel de las relaciones bilaterales que mantienen España y Alemania, socios en la UE y aliados OTAN, y se celebra apenas dos meses después de la visita del canciller federal alemán, Friedrich Merz", resaltó el Ministerio de Exteriores cuando anunció el desplazamiento.

La visita arrancará con el recibimiento oficial con honores militares en el Palacio Real por parte de Felipe VI y Letizia, tras lo cual se celebrará el encuentro bilateral entre el monarca y Steinmeier en el Palacio de la Zarzuela y a continuación los reyes ofrecerán al mandatario alemán y la primera dama un almuerzo privado.

Antes del encuentro en Zarzuela, Steinmeier acudirá al Ayuntamiento de Madrid donde su alcalde, José Luis Martínez-Almeida, le hará entrega de la Llave de Oro de la Villa de Madrid y el presidente alemán firmará en el Libro de Honor.

INTERVENCIÓN ANTE LAS CORTES

Ya por la tarde, el presidente alemán se desplazará al Congreso de los Diputados, donde será recibido por la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y por el presidente del Senado, Pedro Rollán, e intervendrá desde la tribuna del Hemiciclo ante diputados y senadores. Además, firmará en el Libro de Honor del Congreso y Armengol y Rollán le impondrán las medallas de ambas cámaras.

La agenda del miércoles se cerrará con la cena de gala en honor de Steinmeier que ofrecerán los reyes en el Palacio Real y a la que asistirán, entre otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien tiene previsto reunirse con Steinmeier el jueves a mediodía en el Palacio de la Moncloa.

El jueves por la mañana, Felipe VI y el presidente alemán serán los encargados de inaugurar el XI foro económico hispano-alemán en la sede de la CEOE, mientras que ya por la noche Steimeier concluirá su paso por Madrid con una recepción que ofrecerá a los reyes en la residencia de la Embajada alemana en España.

VISITA A GERNIKA CON EL REY

Al día siguiente, el jefe de Estado germano continuará su visita en el País Vasco donde además de un encuentro protocolario con el lehendakari, Imanol Pradales, en Vitoria, el plato fuerte será su desplazamiento a Gernika, donde acudirá acompañado por el rey, según ha confirmado Zarzuela.

Steinmeier quiere con ello homenajear a las víctimas del bombardeo a la población civil por la Legión Cóndor alemana y la aviación italiana el 26 de abril de 1937, convirtiéndose así en el primer presidente alemán en hacerlo, ya que tradicionalmente el Gobierno alemán envía a algún representante de su Embajada en Madrid a la ofrenda floral que se celebra en el cementerio con motivo del aniversario cada año.

La agenda provisional, según ha indicado el alcalde de Gernika, José María Gorroño, a Europa Press, incluirá un acto en el mausoleo del cementerio de la localidad, donde el presidente realizará una ofrenda floral y mantendrá un encuentro con algunos de los supervivientes del bombardeo. Posteriormente visitarán el Museo de la Paz.