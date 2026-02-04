El presidente de Portugal valora aplazar su visita a España, donde se reunirá con el Rey, debido a la borrasca Leonardo

Archivo - El Rey Felipe VI saluda al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, durante la presentación del Programa Iberoamericano de Discapacidad (PID) en el Hotel Oro Verde, a 14 de noviembre de 2024, en Cuenca (Ecuador). El Rey participa en la X - Casa de S.M. el Rey - Archivo

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, valora aplazar nuevamente su visita a España, donde se reunirá con el Rey Felipe VI, debido a la borrasca Leonardo que está provocando intensas incidencias en la Península y Baleares.

Según han informado a Europa Press fuentes de Zarzuela, ambos jefes de Estado mantendrán este jueves una conversación telefónica para decidir si se pospone el viaje a España, en función de la evolución del temporal.

De no producirse la visita oficial --prevista para este viernes-- sería el segundo aplazamiento de esta cita, después de que el presidente portugués tuviese que posponer el viaje fechado a mediados de diciembre para ser intervenido de urgencia por una hernia.

Un encuentro programado dos días antes de la celebración de la segunda vuelta de las elecciones portuguesas para elegir al sucesor en el cargo de Rebelo de Sousa, y que enfrentará al socialista António José Seguro con el líder del partido ultraderechista Chega, André Ventura.

Según informó la Casa del Rey, el presidente luso sería recibido con honores militares por los Reyes en el Palacio Real, tras lo cual estaría previsto que mantuviese un encuentro con el monarca. A continuación, Felipe VI y Letizia ofrecerían un almuerzo en su honor.

Dicha programación queda así a la espera de las conclusiones que concreten mañana por teléfono ambos jefes de Estado.

UNA ESTRECHA RELACIÓN ENTRE AMBOS

Rebelo de Sousa, en el cargo desde 2016, ha mantenido todos estos años una estrecha relación con el Rey Felipe VI, de quien no ha escatimado en elogios en repetidas ocasiones. En este tiempo, ambos han coincidido en distintas citas internacionales, como las cumbres iberoamericanas o el foro COTEC, además de haberse visto tanto en España como en Portugal por otros motivos.

Esta estrecha relación entre ambos fue la que motivó que Portugal fuera precisamente el destino del primer viaje al exterior de la Princesa de Asturias, a quien Rebelo de Sousa recibió al pie del avión y despidió en el mismo lugar durante la visita que realizó a Lisboa en julio de 2024.

ADVERSAS JORNADAS POR LA BORRASCA LEONARDO

La borraca Leonardo provocará que hoy y mañana sean jornadas muy adversas meteorológicamente hablando, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

De hecho, se podrían recoger hasta 400 litros por metro cuadrado (l/m2) en sierras de Cádiz y Málaga y registrar rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora (km/h) en la mayor parte de la Península y Baleares, lo que podrá desembocar en caída de ramas, árboles y objetos que pueden también desprenderse de zonas elevadas.

Tal y como ha avanzado Aemet, la borrasca comenzará a rellenarse de manera progresiva a partir del viernes, pero el sábado se espera la llegada de una nueva borrasca atlántica que daría lugar a una nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento.

En concreto, el organismo estatal prevé que las precipitaciones generalizadas y persistentes se mantengan durante la primera mitad de este jueves, cuando la Península estará bajo el efecto de un flujo húmedo y el paso de nuevos frentes atlánticos asociados a Leonardo.

Por su parte, Portugal declaró el pasado jueves el estado de emergencia en las zonas más afectadas por la borrasca Kristin, que se saldó con la muerte de cinco personas, tras provocar inundaciones, así como cortes en las carreteras y en el suministro eléctrico.

Con todo, el Gobierno portugués reconoció que los estragos del paso de 'Kristin' por la región Centro del país habían sido "brutales" y adelantó que previsiblemente necesitarán recurrir al fondo de solidaridad europeo para financiar la reconstrucción.