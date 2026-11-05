Rey Felipe.- El Rey abre Cumbre Iberoamericana pidiendo a los líderes "ceñirse a la partitura" pese a la diversidad

(I-D) El secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Rey Felipe VI, durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la Galería de Colecciones Reales, a 5 de noviembre de 202 - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Rey Felipe VI ha abierto la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid resaltando la diversidad de los países que componen esta comunidad que aglutina a 22 países de ambas orillas del Atlántico y apelando a sus líderes y representantes en esta cita a "ceñirse a la partitura" y centrarse en lo que les interesa a los ciudadanos.

En sus 35 años de historia, ha destacado el monarca, la Comunidad Iberoamericana ha ido "abriendo nuevos espacios de colaboración y afrontando retos cada vez más complejos" y se ha ido "enriqueciendo con diferentes experiencias, sensibilidades y perspectivas".

"Esa diversidad es una de nuestras mayores ganancias", ha reivindicado, incidiendo en que "el resultado es una música interpretada por diversos instrumentos pero que se reconoce en una única melodía que evoca lo que todos queremos, lo que conviene e interesa al conjunto de nuestra comunidad de generaciones".

"Eso pido también para el diálogo esta mañana", les ha dicho a los mandatarios --un total de 10-- así como los tres vicepresidentes y los nueve cancilleres que representan a los 22 países en esta Cumbre Iberoamericana, subrayando que hay poco tiempo y en los dos últimos años se ha trabajado mucho para prepararla.

Se trata, no solo de comprimir el trabajo sino de "conseguir que suene, si me permiten, armónico". "Creo que estamos preparados si nos ceñimos a la partitura", ha esgrimido, apelando con ello a evitar las disputas que pueda haber entre líderes o países. "Nos ayuda el camino que hemos recorrido juntos hasta ahora", ha añadido.

En opinión de Felipe VI, "la experiencia de diálogo y de concertación política en el ámbito internacional" construida en las tres últimas décadas permite a la Comunidad Iberoamericana "contribuir a los grandes debates de nuestro tiempo y hacer oír una voz iberoamericana" además de "seguir defendiendo el Derecho Internacional, el fortalecimiento de las instituciones y el compromiso con el respeto de la sociedad humana".

"Nos corresponde ahora afinar los objetivos", ha proseguido el monarca, "teniendo siempre presente que nuestra primera responsabilidad es con los ciudadanos iberoamericanos y con el vínculo que nos une y que da sentido a este esfuerzo colectivo". "Que sea esa nuestra aspiración para esta cumbre", ha remachado.

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