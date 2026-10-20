El Rey entregará el Premio Fórum Europa a la SEGIB coincidiendo con la Cumbre Iberoamericana de Madrid

El rey Felipe VI (i) saluda al Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand (d), en el Palacio de La Zarzuela, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (España). Los ediles participan en la II edición del Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, organizado - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI será el encargado de presidir la entrega del Premio Fórum Europa que este año Nueva Economía Fórum ha otorgado a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) el próximo 6 de noviembre, un día después de que Madrid acoja la XXX Cumbre Iberoamericana.

La concesión de este galardón, según ha indicado Nueva Economía Fórum en un comunicado, pretende ser un "reconocimiento de la sociedad española a la contribución de la SEGIB al fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana; al desarrollo y el seguimiento de sus Cumbres; al impulso de la interlocución entre Europa y América Latina; y a la construcción de alianzas, en un entorno geopolítico en transformación".

El acto tendrá lugar en el Palacio de El Pardo y acudirán a recoger el galardón en representación de la SEGIB su actual secretario general, Andrés Allamand, así como quienes ocuparon el cargo antes que él, el uruguayo Enrique V. Iglesias (2005-2014) y la costarricense Rebeca Grynspan.

Desde que en 2003 Nueva Economía Fórum empezó a conceder este premio han sido galardonados, entre otros, los presidentes del Parlamento, Consejo, Comisión y Banco Central Europeos; el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores; los presidentes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Italia, México y Portugal; así como el secretario general de la ONU o los 'padres' de la Constitución español.